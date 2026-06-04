Ramoncín, sin ningún pudor, llama "indigente emocional" a un consejero de Ayuso y pide su cabeza en La Sexta

El consejero de Cultura del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Mariano de Paco, se sitúa en el punto de mira por sus declaraciones en la Asamblea al tratar de defender el calor que hace en las aulas de muchos colegios de la Comunidad de Madrid. Y en 'Más vale tarde', Ramoncín no ha podido ser más contundente con su sentencia.

"Debido al calor de las últimas fechas en los colegios de Madrid, que no están climatizados, y donde se han alcanzado temperaturas superiores a 35 grados ha habido golpes de calor entre los niños, cefaleas. Hace poco dijo la consejera de educación que cuando hace calor hace calor, pero hoy ha ido un poco más allá el consejero de cultura al referirse al calor insoportable en los colegios", exponía Iñaki López dando paso al vídeo con las declaraciones de Marino de Paco.

Así, el consejero de cultura del gobierno de Madrid la liaba al asegurar que "yo cursé la EGB en un colegio en Murcia y les puedo asegurar que en Murcia cuando hace calor, hace calor". "Y aquí estoy y aquí estamos nada y no pasa absolutamente nada. Vicente Medina, por ejemplo, escribió en Murcia con muchísimo calor y a lo mejor el calor es fuente de inspiración", soltaba sin pudor. "Esta mañana al llevar a mi hija al colegio lo que he hecho es ponerle una camiseta de manga corta y un pantalón corto como hemos hecho toda la vida", añadía.

"Y chimpún", reaccionaba Cristina Pardo al acabar el vídeo. "Es el discurso más cuñado que creo haber escuchado en muchos años", apostillaba Iñaki López antes de que fuera Ramoncín el que tomara la palabra. El cantante reconocía que "yo intento siempre ser moderado pero hoy no puedo". "No lo seas", le animaba el presentador.

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"Este es un indigente emocional. Este individuo no debe estar ahí ni un minuto más. ¿De dónde sale esta gente? Él y la que está a su lado riéndole la gracia. Pero vamos a ver, y en las cárceles también se han escrito libros y bajo tortura, Ana Frank escribió un libro en el peor momento de su vida. ¿De qué está hablando este filisteo? Es un impresentable, es un individuo que no puede ocupar el cargo como el que ocupa. ¿De dónde sale, quién le vota?", soltaba Ramoncín.

Tras ello, Iñaki López ponía sobre la mesa cómo la consejería de educación "ha anunciado una inversión millonaria para poner aires acondicionados y por lo tanto un problema existe". "No acabo de entender su actitud retadora, de que se esté riendo de un problema que están pasando muchos niños, es una provocación que no entiendo", concluía el presentador.