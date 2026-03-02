Iñaki López ventila de un plumazo el alegato de Ofelia ('MasterChef') contra los impuestos y Ramoncín va mucho más allá

En las últimas horas, Ofelia, ex concursante de 'MasterChef' está dando mucho que hablar, tras su crítica al Gobierno por haberse visto atrapada en Dubái en pleno conflicto de Irán con EEUU e Israel. La creadora de contenido cuestionó lo que se hace con el dinero de nuestros impuestos. Y este lunes, Iñaki López no se ha reprimido su réplica en 'Más vale tarde'.

"Ella estaba en Dubái cuando se produjo el bombardeo en Irán y cómo no conseguía hablar con la embajada terminó grabándose un vídeo haciendo un llamamiento incluso para que los españoles no paguen impuestos, entre otras críticas al gobierno", explicaba Cristina Pardo antes de recordar que luego había rectificado.

Después, 'Más vale tarde' recogía el vídeo de Ofelia cuestionando los impuestos y criticando al gobierno. "No quiero politizar estos temas, pero me mandáis vídeos del presidente con la bici haciendo de influencer mientras nuestros trenes descarrillan, nuestros médicos están saturados y cuando en un país en guerra los turistas no son informados ni desalojado", exponía la gallega. "Dejad de pagar impuestos, porque como veis, no están sirviendo de nada y estamos totalmente desamparados", añadía.

Al volver del vídeo que desmontaba a Ofelia y que mostraba cómo la ex concursante de 'MasterChef' tuvo que recular, Iñaki López tomaba la palabra para soltar un 'guantazo' a la influencer mientras estaban a la espera de poder conectar con ella. "Qué ensalada de temas", soltaba primero Cristina Pardo.

"Vamos a recordar que con nuestros impuestos se pagan los tratamientos de cáncer, la sanidad pública, las autopistas, los colegios, muchas cosas fundamentales", defendía el presentador de La Sexta.

Después, Iñaki López explicaba que estaban teniendo problemas técnicos para conectar con Ofelia y entender por qué hizo ese vídeo y luego tuvo que recular al ver que la embajada si estaba pronunciándose y se había puesto en contacto con ella de forma inmediata.

El duro golpe de Ramoncín a Ofelia

Después, Cristina Pardo insistía en mostrarse algo perdida con la ensalada de temas que había tocado la ex concursante de 'MasterChef' en su vídeo. "Me parece irresponsable hacer un llamamiento a no pagar impuestos porque cuando consigan sacarla de allí habrá sido, efectivamente, gracias a los impuestos que pagamos todos por las gestiones que se puedan hacer", comentaba la presentadora.

"Esta es la universidad de alguno, y esto es lo que hay. Esto pasa cuando se ha dado un poder tan grande a personas con tantos seguidores que pueden decir lo que quieran en cualquier momento", sostenía por su parte Ramoncín. "Espero que se arrepienta de lo que está diciendo y entienda que los impuestos sirven para muchas cosas. Si algún día tiene que ir a un hospital se pagará su tratamiento, ojalá que no, con impuestos", añadía.