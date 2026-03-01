Anabel Alonso impugna el alegato contra los impuestos de Ofelia, exconcursante de 'MasterChef', atrapada en Dubái

Este sábado, 28 de febrero, despertábamos con una terrible noticia a nivel internacional. Tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Irán, el país ha respondido con bombardeos contra las bases militares en Baréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Son muchos los ciudadanos españoles que se encuentran atrapados desde entonces en Dubái, entre ellos, Ofelia Hentschel, exconcursante de 'MasterChef 9'.

La experta en nutrición, de 34 años, ha hecho uso de sus redes sociales para compartir con todos sus seguidores el miedo que está viviendo. Según cuenta, mientras disfrutaba en la piscina de su hotel, comenzó a escuchar los primeros bombardeos. "Estoy sola", lamentaba Ofelia, visiblemente nerviosa antes de cargar contra la embajada española.

"Los ciudadanos italianos y franceses están recibiendo respuesta de sus embajadas. La española no habla, no contesta, están todos mis familiares desde España intentando hablar, localizar, que les den una solución, nada", explicó Ofelia. Además, señaló que "el trafico aéreo está cerrado completamente. Todos los vuelos parados, porque nos está bombardeando Irán. No sabía qué se sentía estando en un sitio escuchando bombas pero os juro que acojona". Acto seguido, lanzó un mensaje desesperado: "Me encantaría irme a mi casa o que la embajada me diese una solución o una respuesta… Por favor, ayudarme, porque estoy asustada".

Ofelia carga contra la embajada española y Pedro Sánchez

Ofelia ha ido manteniendo al tanto a sus seguidores de las novedades que iban surgiendo a lo largo del día. Horas después de publicar ese primer vídeo, la experta volvió a publicar otro en el que, con una gran "impotencia" y lágrimas en los ojos, reconocía estar "agotada. Sigo sin saber nada de la embajada española".

También criticaba la actitud de Pedro Sánchez ante lo que tanto ella como otros españoles allí encerrados estaban viviendo. "No quiero politizar estos temas, pero me mandáis vídeos del presidente con la bici haciendo de influencer mientras nuestros trenes descarrillan, nuestros médicos están saturados y cuando en un país en guerra los turistas no son informados ni desalojados", lamentaba.

Ofelia confesaba estar "cansada" y con "mucho miedo", por lo que su único deseo era regresar a España con su familia. Eso sí, dejaba claro que se encuentra bien "dentro de lo bien que se puede estar" cuando se "escuchan bombas cada seis minutos". Nuevamente, la exconcursante del talent culinario de TVE volvió a cargar contra la embajada española: "Mi amiga Paloma se ha encargado de que esté lo más segura posible y esperamos que pronto pueda salir aquí. Desde luego, ha sido gracias a ella, no ha sido gracias a la embajada ni a ningún gobierno".

Antes de despedirse, Ofelia ha hecho una controvertida petición a sus seguidores: "Buenas noches a todos, os mando un abrazo. Dejad de pagar impuestos, porque como veis, no están sirviendo de nada y estamos totalmente desamparados".

Ofelia, de Masterchef 9, se queda atrapada en Dubai y carga duramente contra la embajada española: "Dejad de pagar impuestos" https://t.co/w0I9sQfWwi pic.twitter.com/QHkqGBlaeR — 20minutos.es (@20m) February 28, 2026

Anabel Alonso sentencia a Ofelia tras su mensaje desesperado desde Dubái

Inmediatamente, el vídeo se ha viralizado por las redes sociales. Y, aunque muchos usuarios han mostrado su apoyo a Ofelia y han intentado tranquilizarla, otros muchos han cargado contra ella por mudarse fuera de España para evadir impuestos y luego pedir la ayuda del Gobierno español. Entre los más críticos con la chef se encuentra Anabel Alonso, quien ha compartido un tuit muy duro contra la joven.

"Te vas a Dubái para no pagar impuesto, y luego pides al 'papá estado' que abandonaste, que te rescate. Una cosa es ser imbécil y otra alardear de ello", decía el mensaje compartido por la actriz. Como este, muchos otros similares.

Publicación compartida en X por Anabel Alonso

"Dejad de pagar impuestos porque como veis no sirven de nada; Yo me fui a Dubai para no pagarlos y ahora no me vienen a buscar ni nada"



Que te jodan, Ofelia. https://t.co/jTYTdVUe0P — 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔𝗦 (@ElMiticoBarbas) March 1, 2026

No pagas impuestos y quieres que vayan a rescatarte con los servicios e instituciones que pagamos el resto de españoles con nuestros impuestos. VETE A LA MIERDA TÍA. https://t.co/B5F9Z3v1MP — Lara🌙🔮 (@laralsRM) March 1, 2026

No pagas impuestos en España y quieres que vayan a rescatarte con los servicios e instituciones que pagamos el resto de españoles con nuestros impuestos.



Busca ayuda en Dubái, cara dura. https://t.co/2jkqFjyYxh — Dirty Sánchez (@dirtysanchista) March 1, 2026

Se fue a Dubai porque no quería pagar impuestos 3n España, pero ahira quiere que la rescaten con los impuestos que pagamos el resto de españoles. Los de MasterFachef son así de patriotas... pic.twitter.com/N3Fg03PPXv — Ivan (@caminantes21) March 1, 2026

Embajada española, si me escucháis no traigáis de vuelta a casa a esta imbécil, repito, no traigáis a esta imbécil a casa. Que se quede en Dubai que allí no paga impuestos. https://t.co/2Y3vFzFbll — MariPuri (@maravillas1965) March 1, 2026

Que se quede allí y busque un jet privado pagado por ella para que traigan a esta patriota tan triste. Te jodes Ofelia. https://t.co/ecNThSwTE6 — l_cernuda27 (@cernuda27) March 1, 2026

No me quiero imaginar la cantidad de famosuchos y nuevos ricos que habrán colapsado los servicios de la embajada exigiendo que el ejército del aire venga a recogerles al desierto https://t.co/3zXVtil2Cl — Pablo (@pablomurrrr) March 1, 2026