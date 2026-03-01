Anabel Alonso impugna el alegato contra los impuestos de Ofelia, exconcursante de 'MasterChef', atrapada en Dubái

Este sábado, 28 de febrero, despertábamos con una terrible noticia a nivel internacional. Tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Irán, el país ha respondido con bombardeos contra las bases militares en Baréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Son muchos los ciudadanos españoles que se encuentran atrapados desde entonces en Dubái, entre ellos, Ofelia Hentschel, exconcursante de 'MasterChef 9'.
La experta en nutrición, de 34 años, ha hecho uso de sus redes sociales para compartir con todos sus seguidores el miedo que está viviendo. Según cuenta, mientras disfrutaba en la piscina de su hotel, comenzó a escuchar los primeros bombardeos. "Estoy sola", lamentaba Ofelia, visiblemente nerviosa antes de cargar contra la embajada española.
"Los ciudadanos italianos y franceses están recibiendo respuesta de sus embajadas. La española no habla, no contesta, están todos mis familiares desde España intentando hablar, localizar, que les den una solución, nada", explicó Ofelia. Además, señaló que "el trafico aéreo está cerrado completamente. Todos los vuelos parados, porque nos está bombardeando Irán. No sabía qué se sentía estando en un sitio escuchando bombas pero os juro que acojona". Acto seguido, lanzó un mensaje desesperado: "Me encantaría irme a mi casa o que la embajada me diese una solución o una respuesta… Por favor, ayudarme, porque estoy asustada".
Ofelia carga contra la embajada española y Pedro Sánchez
Ofelia ha ido manteniendo al tanto a sus seguidores de las novedades que iban surgiendo a lo largo del día. Horas después de publicar ese primer vídeo, la experta volvió a publicar otro en el que, con una gran "impotencia" y lágrimas en los ojos, reconocía estar "agotada. Sigo sin saber nada de la embajada española".
También criticaba la actitud de Pedro Sánchez ante lo que tanto ella como otros españoles allí encerrados estaban viviendo. "No quiero politizar estos temas, pero me mandáis vídeos del presidente con la bici haciendo de influencer mientras nuestros trenes descarrillan, nuestros médicos están saturados y cuando en un país en guerra los turistas no son informados ni desalojados", lamentaba.
Ofelia confesaba estar "cansada" y con "mucho miedo", por lo que su único deseo era regresar a España con su familia. Eso sí, dejaba claro que se encuentra bien "dentro de lo bien que se puede estar" cuando se "escuchan bombas cada seis minutos". Nuevamente, la exconcursante del talent culinario de TVE volvió a cargar contra la embajada española: "Mi amiga Paloma se ha encargado de que esté lo más segura posible y esperamos que pronto pueda salir aquí. Desde luego, ha sido gracias a ella, no ha sido gracias a la embajada ni a ningún gobierno".
Antes de despedirse, Ofelia ha hecho una controvertida petición a sus seguidores: "Buenas noches a todos, os mando un abrazo. Dejad de pagar impuestos, porque como veis, no están sirviendo de nada y estamos totalmente desamparados".
Anabel Alonso sentencia a Ofelia tras su mensaje desesperado desde Dubái
Inmediatamente, el vídeo se ha viralizado por las redes sociales. Y, aunque muchos usuarios han mostrado su apoyo a Ofelia y han intentado tranquilizarla, otros muchos han cargado contra ella por mudarse fuera de España para evadir impuestos y luego pedir la ayuda del Gobierno español. Entre los más críticos con la chef se encuentra Anabel Alonso, quien ha compartido un tuit muy duro contra la joven.
"Te vas a Dubái para no pagar impuesto, y luego pides al 'papá estado' que abandonaste, que te rescate. Una cosa es ser imbécil y otra alardear de ello", decía el mensaje compartido por la actriz. Como este, muchos otros similares.
