Samantha Vallejo-Nágera deja este palo a 'MasterChef' tras su sonada salida: "Bostezaba, estaba encorsetada"

Samantha Vallejo-Nágera ha sido la protagonista del último episodio de 'A solas con…', el podcast de Vicky Martín Berrocal. Con ella se ha abierto en canal sobre su salida de 'MasterChef' tras 13 años ejerciendo como miembro del jurado junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz.

"Me encuentro bien, con una sensación de libertad muy bonita. Han sido 13 años increíbles, pero también de muchísimo trabajo. 'MasterChef' ha sido una experiencia fabulosa, más de una década entregada al máximo y, ahora siento que empieza una etapa en la que podré recoger lo que he sembrado y tener más libertad para elegir lo que quiero hacer", explica.

Además, Samantha Vallejo-Nágera confirma que, aunque "esa etapa se ha cerrado", tiene más proyectos televisivos sobre la mesa: "Al principio dudé, no sabía si dar el paso, pero cuando arrancaron las grabaciones sin mí entendí que la vida continuaba. Me están llamando de productoras y programas muy distintos, y estoy escuchando ideas para decidir qué hago. Voy a seguir haciendo tele. Esto no se ha acabado para mí, porque me apasiona. Quiero probar de todo y pasármelo bien: actuar, cantar, bailar, cocinar, ser jurado… lo que haga falta".

Samantha Vallejo-Nágera revela los motivos por lo que ha dejado 'MasterChef'

Sobre los motivos que le llevaron a tomar la decisión de abandonar el talent culinario de TVE, la hermana de Colate explica que "las etapas tienen un final. Soy muy inquieta, y después de 13 años el formato me resultaba muy exigente. Ya estaba. Como concursante en 'Decomasters' me di cuenta de lo difícil que me resultaba seguir haciendo 'MasterChef'. He disfrutado muchísimo más en 'Decomasters'.

Samantha Vallejo-Nágera confiesa que "tengo mucha energía y 'Masterchef' me costaba, bostezaba mucho en el programa. Soy hiperactiva diagnosticada, tengo déficit de atención, altas capacidades… Estaba encorsetada porque estaba de pie, parada, quieta, mirando al frente, con los tacones puestos… Han sido 13 años, yo ya he cumplido. Mi hijo pequeño, Diego, solo me ha visto en 'MasterChef'", sentencia.

Samantha Vallejo-Nágera también se sincera con Vicky Martín Berrocal sobre su trayectoria profesional, que, según ella, ha construido a base de esfuerzo y nunca ha gozado de grandes privilegios. "Tengo un apellido compuesto y todo lo que quieras, pero somos gente trabajadora. Ni ricos ni herederos, gente normal. Yo he trabajado siempre. En Londres, era au pair en una casa y me encantaba, me lo pasaba bomba. En Estados Unidos, en Nueva York, fui au pair en casa del cantante de Talking Heads", explica.

Samantha sobre el nacimiento de su hijo 'Roscón': "La gente nos daba el pésame"

También desvela cómo afrontó que su hijo 'Roscón' naciera con Síndrome de Down: "La habitación del hospital parecía un tanatorio en vez de un paritorio. Lo ves como un drama, te llevas un susto… La gente venía a darnos el pésame, no la enhorabuena. Tuve un proceso un poco de rechazo, que es algo muy normal. Mi hijo se quedó en el hospital cuando nació porque tenía la bilirrubina alta y yo me fui a casa, pensando 'uy, la bilirrubina, que se quede allí'. Es muy heavy pero quiero que las mamás sepan que no pasa nada, que son cosas normales".

"He hecho mucha labor de ayudar a las mamás cuando nacen estos niños y he visto de todo. Lo normal es que tengamos rechazo, lo normal es que, a esos niños, al principio nadie los quiere. Yo siempre digo '¿cómo podemos hacer que la sociedad cambie y que la gente se dé cuenta de que esto es un premio?'", se pregunta Samantha Vallejo-Nágera.