Samantha Vallejo-Nágera cuenta la verdad de por qué ha dicho 'se acabó' a 'MasterChef' en su primera visita a 'El Hormiguero'

Samantha Vallejo-Nágera ha aterrizado por primera vez en 'El Hormiguero' este jueves para adelantar todos los detalles de sus nuevos proyectos profesionales de este 2026. Y durante su charla con Pablo Motos, la chef no ha dudado en pronunciarse sobre el veradero motivo tras su sonada salida de 'Masterchef' después de casi 13 años como jurado del concurso de La 1, desvelando además si continuará en televisión con otros proyectos.

"Voy a empezar con la pregunta que toda España se está haciendo", le ha advertido Pablo Motos a su invitada justo antes de preguntarle directamente por su salida del talent culinario. "MasterChef ha sido una etapa maravillosa en mi vida", ha comenzado aclarando la chef antes de repasar su trayectoria en el concurso de TVE, al cual ha estado ligado desde su estreno en 2013.

Samantha Vallejo-Nágera aclara los motivos tras su salida de 'MasterChef': "Han pasado cosas en mi vida profesional y familiar"

"13 años con Pepe y con Jordi descubriendo España... Ha sido maravilloso, sobre todo el cariño de la gente cuando hemos viajado, cuando hemos conocido distintos puntos", ha asegurado Samantha Vallejo-Nágera, insistiendo en su positiva experiencia en el espacio producido por Shine Iberia. "Ha sido una etapa maravillosa pero se ha acabado", ha aclarado.

Así, la invitada de este jueves no ha dudado en sincerarse sobre los motivos que la han llevado a poner fin a su estancia en el programa. "Es un proceso de un tiempo pensando. Es verdad que con el 30 aniversario de mi catering y cosas que han pasado en mi vida profesional y familiar de repente he pensado que era un buen momento para dejarlo. Y cuando lo he pensado, lo he sentido así. Ha sido un momento fantástico", ha asegurado la antigua jurado de 'MasterChef'.

Ha sido entonces cuando ha confirmado que "por supuesto" va a continuar desarrollando su trayectoria televisiva. "Me encanta la televisión, he estado 13 años en 'MasterChef', he cumplido una etapa increíble y ya está, ahora quiero nuevos proyectos, tenemos millones de cosas que hacer la vida, tengo 51 años así que estoy en el momento de hacer cosas", ha explicado Samantha Vallejo-Nágera.

Después, Pablo Motos no ha dudado en poner contra las cuerdas a su invitada preguntándole por el "peor plato" que ha pasado por 'MasterChef' en sus más de 30 ediciones, sugiriendo 'León Come Gama', el polémico plato de la tercera edición del concurso. "Ese era buenísimo, es que no te puedes imaginar cómo fue ese momento", ha asegurado la antigua compañera de Pepe Rodríguez y Jordi González.

"Es un plato que está súper copiado, la gente se ha inspirado un montón porque ha hecho historia, marcó un antes y un después en 'MasterChef'. Creo que era la primera edición o la segunda y cuando ocurrió esto fue impresionante la que se lió", ha explicado Samantha Vallejo-Nágera ante Pablo Motos y las hormigas, que recordaban entre risas el famoso plato del concurso de La 1.