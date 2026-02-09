Atresmedia anuncia la aparición estelar de Samantha Vallejo-Nágera tras su marcha de 'MasterChef' en RTVE

Tras arrancar el 2026 cortando lazos con 'MasterChef' después de casi 13 años y más de 30 ediciones al frente como jurado, Samantha Vallejo-Nágera reaparecerá este jueves 12 de febrero en televisión y lo hará alejada de TVE, saltando a la programación de Antena 3. La chef pasará por el plató de 'El Hormiguero' para sincerarse sobre los proyectos que enfrentará en esta nueva etapa profesional alejada de las grabaciones del longevo talent culinario de La 1.

Después de convertirse en una de las protagonistas de la programación navideña de TVE, un jarro de agua fría caía sobre los seguidores de 'MasterChef' a principios de año al conocer un cambio histórico en el panel del jurado. "Ha sido toda una experiencia que me llevo conmigo para siempre de la que solo guardo grandes recuerdos. Pero ha llegado el momento de poner fin a esta etapa y emprender nuevos retos", aseguró la televisiva en un comunicado después de que se conociese su marcha.

La primera entrevista de Samantha Vallejo-Nágera en televisión tras su salida de 'MasterChef'

"Después de 13 años como jurado de 'MasterChef', solo tengo buenas palabras para el programa. Tanto de agradecimiento, como de cariño por cada una de las personas que han pasado durante tantos años por él", aseguró Samantha Vallejo-Nágera en su publicación en redes apenas 1 día después de que se confirmase su salida del programa. Tal y como anunció la corporación de cara a las nuevas entregas del concurso de cocina, Marta Sanahuja, conocida como Delicious Martha en redes, será la chef que recoja su testigo y ocupe su puesto en la cocina junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz.

Sin embargo, su salida del reality estrella de cocina no ha supuesto su desvinculación total de la corporación pública, pues la chef se estrenó hace poco como concursante de 'DecoMasters', el nuevo reality de decoración de La 1 producido por Shine Iberia, que también se encarga de las entregas de 'MasterChef'. En el nuevo formato de TVE, la televisiva pone a prueba sus dotes de decoración y reformas cada lunes por la noche de la mano de Colate Vallejo-Nágera, su hermano.

Así, Samantha Vallejo-Nágera dará el salto a Antena 3 este próximo jueves 12 de febrero tras 13 años vinculada a TVE para sincerarse sobre su nueva etapa profesional en 'El Hormiguero'. Será la primera aparición en televisión de la chef tras el anuncio de su salida de 'MasterChef', y podrá desvelar a Pablo Motos sus planes alejada de la televisión tal y cómo ya adelantó en su comunicado. "Sigo, como no podía ser de otra forma, con mis negocios: Samantha Catering y Casa Taberna, de los que vienen muchas novedades", adelantó.