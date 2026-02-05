Desvelados los 5 invitados de 'El Hormiguero' la próxima semana del 9 al 12 de febrero contra 'La Revuelta'

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 12 al jueves 15 de enero a partir de las 21:50 horas. Y tras otra semana de competencia esta temporada con David Broncano, el talk show de Antena 3 vuelve a sacar la artillería pesada.

Después de una semana en la que el presentador recibió a Mika, se reencontró con Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre, volvió a entrevistar a Joaquín Sánchez, Susana Saborido y sus hijas y despidió la semana entrevistando a los protagonistas del rosco de 'Pasapalabra' antes de su duelo final en Antena 3, Pablo Motos se prepara para recibir a esta tanda de invitados con los que continuar su particular guerra de audiencias contra 'La Revuelta'.

La semana de entrevistas en 'El Hormiguero' arrancará con la visita de Antonio Orozco, que acudirá finalmente al programa para presentar su gira de conciertos por Europa. El martes queda reservado para Belén Rueda y Belén Écija que pasarán por el espacio de Antena 3 para presentar su nueva película 'El vestido'.

El miércoles llegará el turno de Ana Milán, que visitará de nuevo a Pablo Motos para presentar su nuevo libro 'Bailando lo quitao'. El jueves, Samantha Vallejo-Nágera será la encargada de cerrar la semana, concediendo su primera entrevista en televisión tras su salida de 'MasterChef' tras casi 13 años como jurado.

Lunes 9 - Antonio Orozco

Antonio Orozco acudirá finalmente a su cita con 'El Hormiguero' después de que Pablo Motos pospusiese su visita a mediados de enero para recibir a Ana Mena y Óscar Casas. El intérprete acudirá una vez más al espacio de Antena 3 para presentar su nueva gira de conciertos por Europa además del tour que le llevará por España durante los próximos meses.

Martes 10 - Belén Rueda y Belén Écija

El martes, Belén Rueda y Belén Écija visitarán a Pablo Motos para desvelar todos los detalles de 'El vestido', la nueva pellícula que protagonizan juntas y que llegará a las salas de cine el próximo 13 de febrero. Se trata de su primer film juntas y el regreso de Rueda al género de terror después de años.

Miércoles 11 - Ana Milán

El miércoles queda reservado para Ana Milán, que regresará a 'El Hormiguero' para presentar 'Bailando lo quitao', su nuevo libro que además es su primera novela. En esta, la actriz se centra en la vida de Josi, una mujer mayor que narra los recuerdos de toda su vida, marcada por desafiar lo establecido y actuar conforme sus ideales.

Jueves 12 - Smantha Vallejo-Nágera

El jueves, Samantha Vallejo-Nágera será la encargada de cerrar la semana de entrevistas desvelando su nueva etapa profesional que encabezará este 2026 tras su inesperada marcha de 'MasterChef'. Será la primera entrevista en televisión de la chef tras conocerse que no regresará al talent culinario de La 1 como jurado tras casi 13 años ligada al formato.