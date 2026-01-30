Tamara Falcó se mete en un lío con Pablo Motos al destapar en directo esta prohibición de 'El Hormiguero'

Si bien Tamara Falcó suele mantener un perfil bajo durante sus intervenciones en la tertulia de actualidad de 'El Hormiguero', este jueves terminó protagonizando una tensa escena con Pablo Motos por lo que llegó a destapar sobre el programa. En un intento de defender a Nuria Roca, la colaboradora compartió sin querer con la audiencia una desconocida prohibición del espacio de Antena 3 que su presentador no tardó en desmentir.

Tras recibir al chef Dani García, Pablo Motos desplegó su habitual mesa de colaboradores con la que despide cada semana analizando los asuntos de actualidad. Este jueves repasaron la última polémica de Pedro Sánchez a raíz de un vídeo de sus redes sociales en el que arremetía contra el Partido Popular por no haber subido las pensiones. Sin embargo, ha sido la hora que marcaba su reloj en el clip lo que ha generado debate.

"El vídeo lo grabó a la 1 y la votación fue a la 3... Ya sabía lo que tenía que decir", señalaba el conductor de 'El Hormiguero', uniéndose a las críticas contra el presidente del Gobierno por grabar un vídeo de queja antes de que se produjese la sesión. Sin embargo, Juan del Val desvió rápidamente el análisis de la campaña de comunicación del PSOE destapando un detalle sobre su mujer. "Nuria, ¿me puedes decir qué hora es en tu reloj?", le preguntaba a Nuria Roca paralizando la tertulia.

Así, la colaboradora del espacio de Antena 3 mostraba ante la audiencia que siempre lleva el reloj parado. Y ante la mofa generalizada, Tamara Falcó no dudó en defender a su compañera. Fue entonces cuando excusó a la presentadora asegurando que "graba muchas cosas" y al final lo mejor es tenerlo "como mero adorno". Sin embargo, Pablo Motos no esperaba el dardo que iba a lanzar al programa.

"Lo sé porque nunca nos dejáis ponernos relojes por si las moscas", confesaba entonces la hija de Isabel Preysler, compartiendo de manera inconsciente con el público un secreto del espacio de Antena 3. Ante estas palabras, el presentador no dudó en pararle los pies de lleno mostrando el reloj en su mano, que marcaba la hora exacta de la emisión, demostrando que emiten en directo. "Son las 22:56", señalaba Motos.

Tamara Falcó hacía tal vez referencia a las raras ocasiones en las que 'El Hormiguero' ha tenido que dejar grabadas sus emisiones por motivos especiales. Aunque lo cierto es que el espacio de Antena 3 emite durante toda su temporada en riguroso directo. Por lo que tal vez la tertuliana compartió, por error, la pauta que reciben desde la organización del programa ante la posibilidad de un falso directo.