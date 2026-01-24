Nuria Roca señala sin filtro las razones de Miguel Bosé para vivir en Andorra: "No nos hagamos los inocentes"

Este sábado, 24 de enero, en 'La Roca' han debatido sobre la decisión de Miguel Bosé de abandonar próximamente México para mudarse a Andorra. Una sorprendente noticia sobre la que en el programa presentado por Nuria Roca en La Sexta han hablado largo y tendido.

Según explicó la periodista Lorena Vázquez en su podcast 'Mamarazzis', el artista había sido visto realizando la prescripción de sus hijos en uno de los colegios "más elitistas" de la zona. Además, también estaría en contacto con una agencia inmobiliaria para encontrar una vivienda que cumpla con todas sus necesidades y gustos.

Tras analizar la noticia en 'La Roca', Juan del Val ha sido el primero en tomar la palabra. En opinión del colaborador "cada uno puede vivir donde le dé la gana, en líneas generales. No me aventuro a decir que vaya a vivir en Andorra por los impuestos, yo no tengo ni idea". Y es que son numerosos los influencers que han decidido mudarse a Andorra por un tema económico, algo que es lo que podría haber llevado a Miguel Bosé a marcharse a vivir allí.

"Quizá le parezca un sitio estupendo", añade el escritor. Por su parte, Silvia Taulés señala que "es un sitio de moda, quizá porque muchos se han ido por impuestos, puede ser, pero se ha creado una comunidad de gente con mucho dinero viviendo en Andorra que ha creado restaurantes, colegios…". Mientras que Nuria Roca va más allá y considera que irse a vivir a Andorra responde a "razones concretas".

"No nos hagamos los inocentes. Si alguien se va a vivir a Andorra es por razones concretas. Andorra es un sitio maravilloso, donde si uno es aficionado al esquí va a disfrutar como un loco. Pero Andorra es un sitio muy pequeñito y muy claustrofóbico", sentencia Nuria Roca, sin querer entrar a analizar los motivos que habrían llevado al cantante a tomar esa decisión.

La periodista Lorena Vázquez aseguró en el podcast 'Mamarazzis' que Miguel Bosé, siguiendo los pasos de otros rostros conocidos españoles como Tita Cercera, Carles Puyol o El Rubius, estaría decidido a mudarse a Andorra, posiblemente para pagar menos impuestos. Al parecer, y según las 'Mamarazzis' (Lorena Vázquez y Laura Fa), el cantante ha inscrito a sus dos hijos Diego y Tadeo, en un centro educativo internacional y multilingüe, situado en la zona de La Massana.

También busca vivienda en el Principado, pero no cualquier cosa. Según las periodistas, Miguel Bosé estaría buscando un inmueble de entre 5 y 6 habitaciones, y estaría barajando tanto la compra como el alquiler. Por todo ello, se ha puesto en contacto con algunas inmobiliarias andorranas para que le ayuden a encontrar un chalet con zonas ajardinadas, descartando explícitamente los pisos. Y, de ser posible, en un lugar no muy lejano al colegio que ha escogido para sus hijos.