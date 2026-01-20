Jesús Cintora da la sentencia más sonada del día al incendiario mensaje de Miguel Bosé tras el accidente de Adamuz

Jesús Cintora se ha hecho eco este martes en 'Malas Lenguas' del mensaje de Miguel Bosé atacando al Gobierno de Pedro Sánchez y pidiendo su dimisión en bloque tras el accidente de Adamuz. Y el presentador y sus colaboradores no se han podido reprimir.

"Pues sí, así está el panorama. Ahora mismo tenemos a, vamos a decir gente, como Miguel Bosé y José Manuel Soto culpando al gobierno nada más y nada menos que de una tragedia en la que todavía se rescatan cadáveres. Miguel Bosé, negacionista con la DANA y ahora con esta tragedia vean", empezaba señalando Jesús Cintora dando paso a un vídeo.

En él, se leía el tuit que escribió el cantante este lunes por la noche. "Una vez más, los de siempre demuestran su incapacidad para gobernar y su desprecio hacia los españoles y hacia España entera. Se prolonga sin aliento la agonía de este enroque enfermizo de un Gobierno tóxico, mientras se extiende la miseria de minuciosamente diseña. Pedimos la dimisión general del Gobierno entero y, por supuesto, la del ministro de Transportes, Óscar Puente, de forma fulminante e inmediata. Ya no tienes perdón, chaval", escribía Miguel Bosé.

🗣️ Miguel Bosé se pronuncia sobre la tragedia:



📲 "SE EXTIENDE LA MISERIA QUE MINUCIOSAMENTE DISEÑAN".



💢 "OSCAR PUENTE, YA NO TIENES PERDÓN, CHAVAL" pic.twitter.com/Qyx19gcUbR — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) January 20, 2026

Tras mostrar sus palabras, 'Malas lenguas' recordaba como Miguel Bosé ya fue crítico con el Gobierno durante la DANA y como fue negacionista de la pandemia. Además no dudaba en darle de su propia medicina cuando él dijo que "para tener un criterio hay que informarse".

"Dice Miguel Bosé que hay que informarse y afirma que estamos ante un gobierno tóxico, una miseria minuciosamente diseñada. Hubo un momento en el que hubo quien había dicho que había una plandemia y ahora es una miseria minuciosamente diseñada y que Óscar Puente no tiene perdón, chaval", recogía Jesús Cintora el vídeo preguntando a su compañero Manuel Rico.

Era entonces cuando el periodista Manuel Rico tomaba la palabra para sentenciar a Miguel Bosé. "Yo creo que habría que nombrarle presidente de la comisión de investigación del accidente. Está claro que con ese tuit deja en evidencia que tiene más conocimientos que los ingenieros y él imagino que por un plan divino, es lo mejor que España esté en manos de gente como Bosé", comentaba el tertuliano.

"¿Qué está ocurriendo aquí, porque esta gente tiene unos seguidores que no son pocos?", volvía a preguntar Cintora. "Son personas que tienen una cierta fama de influencers porque han sido artistas de reconocido prestigio en una parte de su vida para decir cosas como que la covid se cura con agua y lejía y cualquier cosa que tenga que ver con el negacionismo climático y de la violencia a las mujeres. Es gente que da cobertura a los bulos y eso genera para un sector de la población una credibilidad", apostillaba Gloria Marcos pidiendo que se tomen medidas contra este tipo de personas. Mientras que Alberto Fernández aseguraba que le genera "asco" este tipo de argumentos y lo tachaba de "chorradas".