RTVE lo confirma: 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora salta a otro horario y con nuevos colaboradores

Coincidiendo con su primer aniversario, RTVE refuerza su apuesta por 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora y lleva el formato a la noche del sábado tras el éxito indiscutible que ha cosechado en las tardes de La 1 y La 2, donde ha presentado una evolución ascendente en audiencias.

El magacín, que nació hace un año con el firme compromiso de combatir los bulos y la desinformación, se ha consolidado como una de las ofertas de actualidad más vistas de la televisión; con una cuota media en marzo del 11,3% en La 1 y de un 7,3% en el caso de La 2.

Con estos mimbres, 'Malas Lenguas' ya prepara su desembarco en el prime time, la franja de máximo consumo. La noticia, avanzada hace unos días por Poco Pasa TV, ya ha sido confirmada por la propia corporación pública a través de una nota de prensa.

RTVE detalla que ocupará la noche de los sábados en La 2 a partir de las 22:00 horas; en una edición especial que supondrá un paso más en la evolución del producto y que se enfrentará a una oferta de actualidad y análisis ya afianzada en el sexto prime time semanal como es 'La Sexta Xplica' con José Yélamo.

'Malas Lenguas' se reformula en una edición adaptada al prime time de La 2

Esta nueva versión 'deluxe' de 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora abogará por un análisis más reposado, con mayor profundidad en los temas, por reportajes exclusivos, entrevistas en plató y amplias mesas de debate tal y como informa la cadena.

Además, esta reformulada versión del programa producido por RTVE en colaboración con Big Bang Media incorporará nuevos colaboradores, un grafismo adaptado, un plató renovado con realidad aumentada y el sello personal de Jesús Cintora.

Con ello, RTVE vuelve a apostar por la actualidad para la noche de los sábados después de que en junio del año pasado ofreciera dos especiales de 'Mañaneros 360' en el prime time de los sábados con Javier Ruiz y Adela González con escaso éxito de audiencia (7% y 556.000 / 5,4% y 356.000).

También el pasado 9 de enero La 1 ofreció un especial de 'Directo al grano' bajo la marca 'Directo a la gente' en el prime time del viernes con Marta Flich, Gonzalo Miró y el propio Jesús Cintora. Un programa que anotó un flojo 6,9% y 602.000 espectadores. Ahora será La 2 la que pruebe con un formato semanal en su prime time.