Gonzalo Miró confirma su salto al prime time con Jesús Cintora en 'Malas Lenguas Noche', que ya tiene fecha de estreno

Tras cumplir un año de éxito en la programación de La 2 y de La 1, 'Malas Lenguas' ya tiene todo listo para su desembarco en la noche de los sábados con su versión de prime time. Así, tal y como se ha anunciado en 'Directo al grano', Jesús Cintora aterrizará en el prime time de los sábados de La 2 este mismo sábado 25 de abril a partir de las 22:00 horas.

De esta manera, 'Malas Lenguas Noche' se enfrentará desde esta semana acine de La 1, al estreno de 'Una fiesta de muerte' en Antena 3 y posteriormente a 'La Voz Kids', a El Blockbuster de Cuatro, a la recta final de 'Got Talent' en Telecinco y sobre todo al otro formato de actualidad de la noche como es 'La Sexta Xplica' en La Sexta.

El magacín, que nació hace un año con el firme compromiso de combatir los bulos y la desinformación, se ha consolidado como una de las ofertas de actualidad más vistas de la televisión; con una cuota media en marzo del 11,3% en La 1 y de un 7,3% en el caso de La 2.

"El enorme éxito de Malas Lenguas lleva a nuestro compañero Jesús Cintor ay a todo su equipo a ampliar fronteras. Desde este mismo sábado, 'Malas Lenguas Noche' estrena programa en el prime time de La 2 a partir de las 22:00 horas", empezaba diciendo Marta Flich.

👅'Malas Lenguas Noche' llega este sábado a @la2_tve con su equipo de colaboradores al completo.



📅 No te pierdas esta nueva cita con la actualidad a las 22:00 h del sábado en @la2_tve pic.twitter.com/ywnnxUtwYb — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) April 20, 2026

Tras ello, la presentadora de 'Directo al grano' ha dado a conocer la lista de colaboradores que acompañarán a Jesús Cintora en 'Malas Lenguas Noche' con rostros ya habituales como Javier Aroca, Joaquín Moeckel, José Miguel Villaroya, Ana Cabanillas, Jesús Maraña, Esther Palomera, Paloma Esteban, Antón Losada, Ernesto Ekaizer, Sarah Santaolalla entre otros.

"Qué barbaridad. A lo mejor hasta voy yo y me dejo caer por allí", soltaba entonces Gonzalo Miró avanzando que se incorporará al equipo de colaboradores de 'Malas Lenguas Noche' ampliando así su colaboración con RTVE tras su fichaje para presentar 'Directo al grano'. "Colaboradores de primer nivel ya me dirás", reaccionaba el presentador a su fichaje.

Así será 'Malas Lenguas Noche'

Esta nueva versión 'deluxe' de 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora abogará por un análisis más reposado, con mayor profundidad en los temas, por reportajes exclusivos, entrevistas en plató y amplias mesas de debate tal y como informa la cadena.

Además, esta reformulada versión del programa producido por RTVE en colaboración con Big Bang Media incorporará nuevos colaboradores, un grafismo adaptado, un plató renovado con realidad aumentada y el sello personal de Jesús Cintora.

Con ello, RTVE vuelve a apostar por la actualidad para la noche de los sábados después de que en junio del año pasado ofreciera dos especiales de 'Mañaneros 360' en el prime time de los sábados con Javier Ruiz y Adela González con escaso éxito de audiencia (7% y 556.000 / 5,4% y 356.000). Ahora probará suerte en La 2.