La enfervorizada sentencia de José Sacristán sobre el Papa y Vox sienta precedente, con ovación cerrada en 'La Revuelta'

José Sacristán ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este lunes para presentar su nueva obra de teatro 'El hijo de la cómica', que llegó al Teatro Bellas Artes de Madrid a finales de abril. Y nada más arrancar la entrevista, David Broncano no ha dudado en preguntarle por su parecer sobre la visita del Papa León XIV a Madrid, sin esperar que el actor sorprendería con un contundente alegato contra Donald Trump.

"Yo no soy creyente, y además si hay algún colectivo que no me cae especialmente bien es el de los curas", ha comenzado explicando el invitado de este lunes, advirtiendo sobre el tono que podría seguir su pronunciamiento sobre su santidad. "Pero debo decir que oyendo el otro día al León XIV no solamente le felicito y lo celebro sino que incluso le agradezco su punto de vista y sus pronunciamientos a propósito de ciertos temas como el de la inmigración", ha sentenciado.

José Sacristán firma esta contundente crítica contra la prioridad nacional de Vox y Donald Trump: "No hay una contradicción mayor"

Así, entre aplausos, José Sacristán no ha dudado en arremeter contra la ultraderecha española suscribiendo el mensaje de unión del Papa. "Me parece que después de la sesión en el Congreso, el cinismo de la gente de Vox es totalmente estrepitoso. Porque antes de la prioridad nacional está la prioridad moral", ha añadido entre más aplausos del público.

José Sacristán felicita al Papa por sus palabras #LaRevuelta pic.twitter.com/YSm5Qwk8at — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 8, 2026

"Adoran al señor pero desprecian profundamente al prójimo, y no hay una contradicción mayor a propósito de unos principios que son, insisto, en este caso...", ha señalado el actor, criticando de lleno a la formación de Santiago Abascal por su plan en materia de inmigración. "Además, en estos tiempos y con la que está cayendo, me parece formidable cualquiera que le plante cara a ese energúmeno llamado Donald Trump", aseguraba entonces el director apuntando hacia su siguiente objetivo.

Ha sido entonces cuando se ha empleado de lleno contra el magnate estadounidense. "Por otra parte, con todo lo que está pasando con Netanyahu, que está haciendo el ridículo más espantoso. Es una cosa estrepitosa la vulgaridad y la ordinariez de que el pueblo americano haya elegido a esto como presidente...", ha sentenciado José Sacristán, muy crítico también con la política migratoria estadounidense y el terror que reina en muchos estados con el ICE. "Por eso celebro una vez más la actitud de Leon XIV frente a este gorila", ha subrayado.