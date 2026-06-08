Movimiento completamente inesperado e inédito en la programación de Cuatro de cara al próximo domingo. Y es que la cadena de Mediaset cambiará 'Cuarto Milenio' por una edición especial de 'Horizonte' con Iker Jiménez sustituyéndose a sí mismo.

Así, uno de los programas más emblemáticos y consolidados de Cuatro, dejará su hueco por una semana al otro programa de Iker Jiménez para emitir un especial dedicado a la figura de Donald Trump en vísperas de su 80 cumpleaños.

De esta manera, Cuatro celebrará esta efeméride con 'La noche de Trump' desde las 21:20 horas. Primero, la cadena de Mediaset ofrecerá la película 'The Apprentice. La historia de Trump', que hace un repaso a los orígenes del presidente de EEUU como empresario inmobiliario.

Tal y como anuncia Cuatro, la cadena emitirá esta polémica y a la vez aclamada película biográfica de Donald Trump, que explora en profundidad su estrecha y transformadora relación con el abogado Roy Cohn, y que ha provocado encendidos debates a nivel internacional por sus códigos ocultos y revelaciones, ya que se trata de una pieza indispensable para comprender el origen del mito.

Justo después de la película, Cuatro emitirá el especial de 'Horizonte: Yo Trump' con Iker Jiménez a la cabeza. El espacio se sumergirá de lleno en los aspectos menos conocidos del presidente de los Estados Unidos, aportando datos inéditos y un riguroso análisis de su trayectoria política y empresarial.

Con ello, 'Cuarto Milenio' dejará su hueco a este especial sobre Donald Trump y regresará el domingo 21 de junio con un nuevo programa, tal y como ya avanza la cuenta oficial del espacio de misterio e investigación en "X".

Sinopsis de 'The Apprentice: La historia de Trump'

Cuatro emitirá 'The Apprentice. La historia de Trump'

La historia que forjó la relación entre un antiguo tiburón, el poderoso abogado Roy Cohn junto a un tiburón aún mayor: el joven empresario y futuro presidente de los EE.UU. Donald Trump.

Un joven Trump (Sebastian Stan), ansioso por hacerse un nombre como segundo hijo de una familia adinerada en el Nueva York de los años 70, cae bajo el hechizo de Roy Cohn (Jeremy Strong), el despiadado abogado que ayudaría a crear al Donald Trump que conocemos hoy. Cohn ve en Trump al protegido perfecto: alguien con una ambición desmedida, sed de éxito y dispuesto a hacer lo que haga falta para ganar.