Filtrado el desenlace de Leila y Atamán tras acabar 'La Isla de las Tentaciones 10' por una determinante prueba

¡Alerta spoilers! El triángulo formado por Atamán, Leila y David, el soltero con el que la canaria ha sido infiel a su pareja de once años, ha sido el plato fuerte de la décima edición de 'La Isla de las Tentaciones'. Y por eso, todas las miradas están puestas en sus protagonistas.

Atamán ha enfrentado a lo largo de esta experiencia duras imágenes de Leila con David en el jacuzzi y en la cama de Villa Deseo. Momentos que le dejaron completamente desolado en un principio pero que, después, le empujaron a tentarse y hasta protagonizar un trío.

Por su parte, Leila y David, su tentador, no tuvieron intención de frenarse en sus intenciones. El desgarrador asalto de Atamán a su localización pidiéndole explicaciones no le ocasionó ningún cargo de conciencia y la atracción y complicidad entre ella y David fue en aumento.

Pues bien, ante la expectación que ha generado esta historia, la más llamativa de 'La isla de las tentaciones 10', se ha filtrado una información que destriparía el desenlace de Leila y Atamán tras su hoguera final y el futuro de Leila y David tras finalizar la experiencia.

El periodista Javier de Hoyos publicaba una información directa desde Gran Canaria, donde Leila y David fueron pillados de escapada romántica entre los días 25 y 27 de febrero. Según el creador de contenido, por esas fechas estuvieron alojados en un hotel de la isla, con jacuzzi en la terraza de la habitación en el que fueron interceptados.

Así, teniendo en cuenta que 'La isla de las tentaciones' se rodó en el mes de enero, es una prueba determinante que confirma que Leila y Atamán rompieron su longeva relación y que ella y David salieron juntos del programa de parejas presentado por Sandra Barneda.