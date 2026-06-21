Notas del fin de curso televisivo 2025-2026: De la escasez de dinero y producciones al empobrecimiento del debate público

Termina el cole y el arranque del Mundial precipita el fin del curso televisivo. Los grandes formatos bajan sus persianas y los entretenimientos veraniegos van ganando terreno. Con la temporada prácticamente decidida y los programas peleando por sacar la cabeza ante el arrastre del fútbol, llega el momento de evaluar el rendimiento de las principales cadenas durante el curso 2025/2026.

Un curso más, Antena 3 sigue liderando las audiencias televisivas. Una temporada calcada a la anterior en la que sus debilidades y fortalezas siguen siendo las mismas. Una programación que funciona como un balneario de Benidorm para el espectador más conservador. Sin sobresaltos ni reivindicaciones sociales que puedan alterar a la concurrencia, la principal cadena de Atresmedia ofrece lo que se espera de ella: entretenimiento colorido, actualidad para vender alarmas del hogar y mucho telefilm de fin de semana.

Ahora bien, Antena 3 cierra el curso con un sabor agridulce. La pérdida del Rosco en 'Pasapalabra' marca un punto de inflexión en la cadena, que se enfrenta a un escenario nuevo sin los 20 minutos más fructíferos de la televisión actual. No estamos hablando solo de un formato que funciona, sino de un momento del día que concentra a una ingente cantidad de espectadores que sirven de colchón para el informativo de Vallés y las hormigas de Motos. 'AlaZ', la nueva prueba final, es un recambio inteligente y bien planteado, pero es inevitable echar de menos la estética de El Rosco.

La 1 ha demostrado de nuevo su capacidad de reinventarse, de no conformarse y de ofrecer variedad en sus propuestas de entretenimiento. Mientras el resto de cadenas repiten fórmulas o el mismo formato durante varios días a la semana, el canal público va renovando su parrilla y ofrece una propuesta diferente para cada noche de la semana. En tiempos de escasa ambición productiva, se agradece que alguien se anime a innovar y no tire la toalla frente a las plataformas. Y aunque los resultados no siempre son buenos, de este riesgo han salido propuestas como ‘El perro andaluz’, que cuenta, por el momento, con el respaldo de la audiencia.

En este curso RTVE recupera el pulso de la actualidad, erigiéndose como el principal referente informativo de los eventos que marcan la agenda de nuestro país. Elecciones autonómicas, eventos deportivos o la extenuante visita del Papa evidencian el poderío de La 1 para convocar al gran público cuando la ocasión lo merece. Y cumplir con nota.

La alegría va por barrios en Mediaset: mientras Telecinco se desangra en audiencias, con mínimos mensuales y pocas alegrías, Cuatro vive su momento más dulce de los últimos años. La cadena de Ana Rosa sigue sin encontrar el rumbo. La audiencia no acompaña y la huella de Telecinco en la cultura popular es prácticamente inexistente. Ni sus magazines ni sus realities insignia consiguen ocupar la conversación social. El traslado de 'First dates' a su prime time ha restado impacto a las ofertas que vienen a continuación. Empiezan demasiado tarde como para adquirir relevancia pública. ‘La isla de las tentaciones’ es el ejemplo más claro: el programa ha reducido considerablemente su número de fieles al retrasar su arranque a las 11 de la noche.

Para encontrar algo de esperanza en la parrilla de Telecinco hay que ir hasta 'Casados a primera vista' o 'Allá tú', de los pocos estrenos de la temporada que cuentan con el respaldo del público. La buena acogida del concurso es especialmente meritoria, un salvavidas al que agarrarse en unas tardes que no alcanzan el 10% de share. Especialmente preocupante es la situación del fin de semana, en el que ‘Fiesta’ encadena meses de desgaste sin que el programa haya encontrado una fórmula capaz de cohesionar su caótica oferta de contenidos.

La otra cara de la moneda en Mediaset es Cuatro. Una cadena que llevaba años en una travesía por el desierto, con una imagen de marca totalmente desdibujada, y que en este curso ha consolidado su línea editorial. A costa de repeler a cualquier votante progresista, el canal ha encontrado en las tertulias ideológicamente atrincheradas un revulsivo para renacer. Con Nacho Abad e Iker Jiménez acaparando su parrilla, Cuatro abraza la demagogia de barra de bar para captar a un público que busca respuestas simples a problemas complejos.

La Sexta es posiblemente la gran damnificada del crecimiento de Cuatro. La programación diaria de la cadena verde se ha visto superada por su principal competidor en franjas que antaño eran sus grandes bastiones. Se trata más de una cuestión de posicionamiento que de falta de buenos contenidos. La Sexta ha perdido la capacidad de generar hábito entre la audiencia. Si bien sus domingos por la noche siguen siendo un oasis de calidad que dignifica el medio, con 'Lo de Évole' o 'Anatomía de', la cadena tiene trabajo por delante para recuperar a una audiencia que va olvidando que existe.

Mención especial merece La 2, probablemente la cadena más en forma de este curso. Y es que las cosas no han sido fáciles para nadie. La pérdida de espectadores en beneficio de las plataformas ha provocado una reducción de presupuestos que se ha hecho palpable en el producto final que llega a pantalla. Los recursos ya no son los de antes. Si hay tantos programas de entrevistas no es por falta de ideas, sino por falta de dinero. Nadie se arriesga ya a producir grandes formatos de entretenimiento a riesgo de arruinarse por el camino. Así que, en esta ocasión, nos decantamos por un aprobado general. Es casi una proeza seguir apostando por la televisión en abierto.