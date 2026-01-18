Jesús Cintora da una respuesta inapelable a quién le acusa de "manipular" en su currículum y se lleva miles de apoyos

Jesús Cintora se encuentra en el punto de mira de buena parte del sector de la derecha y la ultraderecha tras el gran éxito de 'Malas Lenguas' en TVE. Mientras Sarah Santaolalla está recibiendo amenazas, el presentador está viendo como muchos han tratado de atacarle por haber estudiado en una universidad privada.

Todo surgió a raíz de que El Español rescatara lo que Jesús Cintora había contado sobre su infancia y juventud en una entrevista en el año 2022. En ella, el periodista hablaba de cómo su madre "calentaba el agua en una lata de conservas para bañarnos" porque en su casa no había agua caliente ni ducha, ni baño ni frigorífico.

"Nos bañaba en la misma pila en la que luego fregaba los cacharros. Vengo de esa España que se esforzó y trabajó un montón para vivir dignamente", destacaba entonces Jesús Cintora. "Me gusta decir que somos una generación de hijos de la calle", apostillaba el presentador antes de contar que fue a un colegio público de Ágreda y que aunque no tuvo una infancia como la de muchos niños no la cambia por nada.

Tras recordarse estas declaraciones de Jesús Cintora, la periodista Elisa Beni no tuvo reparos en señalar su incoherencia. "El ascensor social funcionaba muy bien: acabó haciendo la carrera en una de las tres universidades privadas de pago que había entonces", exponía la colaboradora de La Sexta y de Telemadrid en su cuenta de "X".

A raíz de estas palabras de Elisa Beni recordando que Jesús Cintora estudió periodismo en una universidad de pago, desde los sectores de la derecha y la ultraderecha y varios medios han tachado al presentador de 'Malas Lenguas' de querer engañar a la gente.

Por ello, Jesús Cintora no se ha podido callado y ha dejado claro todo lo que vivió en su infancia en un amplio post que está siendo muy alabado. "Para la cofradía del bulo y del resentimiento, que ya quieren manipular hasta mi infancia. Estaba con la tele y sin tiempo, pero mi madre, la Mariluz, me pide que responda hoy", empieza defendiendo.

"Sí, verificamos: de 1977 a 1986 vivimos en un piso del pueblo sin agua caliente, calefacción, frigorífico, lavadora... ¿Hay patriotas de pose que desconocen esa España? Ella calentaba el agua en el fogón de la cocina para bañarnos en la misma pila donde lavaba los cacharros y la ropa, etc. Lo cuento sin ninguna heroicidad. Con trabajo y sacrificios, llegaron muchos cambios y mis padres me pagaron los estudios, sin dejar de ayudar en casa", prosigue explicando. "Algunos hemos currado desde chavales en el campo, en la albañilería o con los animales (de cuatro patas, que ahora hay algunos de dos)", concluye en una publicación en X que acumula más de 14.000 me gusta.