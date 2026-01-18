El Consejo de Informativos de TVE publica este comunicado tras las amenazas a Sarah Santaolalla y el presidente de RTVE deja un dardo

La periodista y tertuliana televisiva Sarah Santaolalla ha denunciado a través de sus redes sociales la vandalización de la tumba de las Trece Rosas con amenazas de muerte hacia ella. Además, la colaboradora de programas en RTVE y Mediaset ha confesado estar aterrorizada. Numerosos miembros del Gobierno, rostros de todos los ámbitos y hasta el presidente de RTVE han condenado este gravísimo ataque hacia la analista política.

"Ha sido vandalizada la tumba de las Trece Rosas con amenazas de muerte hacia mí. No es casualidad: mujeres asesinadas por enfrentarse al fascismo y no doblegarse. Siento auténtico terror", escribía Sarah Santaolalla en su cuenta de X. Un mensaje que, poco después, era compartido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha condenado los actos vandálicos.

El 5 de agosto de 1939, trece jóvenes militantes de las Juventudes Socialistas, de entre 18 y 29 años, fueron asesinadas en el cementerio de Nuestra Señora de la Almudena (Madrid). Tal y como ha recordado Sánchez en su cuenta de X, "Las Trece Rosas representan la dignidad frente al fanatismo. Profanar su memoria y amenazar de muerte a una periodista es cruzar una línea intolerable".

"El odio, el machismo y el miedo no van a imponerse en nuestra democracia. Mi solidaridad con Sarah Pérez Santaolalla. No estás sola", añadía el líder de los socialistas. Pero no ha sido el único político en mostrar su apoyo a la colaboradora de RTVE. Varios miembros del gobierno como Yolanda Díaz, Óscar Puente, Ana Redondo, Mónica García o Isabel Rodríguez también han condenado lo sucedido. Así como líderes de otros partidos, como Gabriel Rufián.

Las Trece Rosas representan la dignidad frente al fanatismo. Profanar su memoria y amenazar de muerte a una periodista es cruzar una línea intolerable.



El odio, el machismo y el miedo no van a imponerse en nuestra democracia.



Mi solidaridad con @SarahPerezSanta. No estás sola. https://t.co/QVTqfMsQT9 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 17, 2026

El Consejo de Informativos de TVE condena las amenazas a Sarah Santaolalla

También el Consejo de Informativos de TVE emitía un comunicado en sus redes sociales saliendo en defensa de su trabajadora: "Condenamos el ataque contra la tumba de las Trece Rosas, cuya ejecución supuso uno de los momentos más oscuros y crueles de la represión franquista. También condenamos las amenazas que, en ese acto vandálico, se hacen contra la tertuliana y colaboradora de RTVE, Sarah Santaolalla".

"La polarización, el insulto, las agresiones y los extremismos hacen que la convivencia en sociedad sea cada vez más complicada y, poco a poco, menoscaban y desgastan nuestra democracia", concluía el mensaje publicado por la corporación pública en sus redes sociales.

Por su parte, el presidente de RTVE, José Pablo López, también condenaba, no solo la vandalización de la tumba de las Trece Rosas, sino también el acoso que, desde hace un tiempo, recibe a diario Sarah Santaolalla. El día anterior, sin ir más lejos, se vio obligada a denunciar en comisaria al agitador ultraderechista Vito Quiles por seguirla hasta su casa, y esperarla a las puertas del domicilio.

Condenamos el ataque contra la tumba de las Trece Rosas, cuya ejecución supuso uno de los momentos más oscuros y crueles de la represión franquista. También condenamos las amenazas que, en ese acto vandálico, se hacen contra la tertuliana y colaboradora de RTVE, Sarah Santaolalla — Consejo de Informativos TVE (@CdItve) January 17, 2026

Condena ataque y amenazas 2.



La polarización, el insulto, las agresiones y los extremismos hacen que la convivencia en sociedad sea cada vez más complicada y, poco a poco, menoscaban y desgastan nuestra democracia. — Consejo de Informativos TVE (@CdItve) January 17, 2026

El dardo de José Pablo López por el silencio de "algunos" ante lo ocurrido

"Ayer la acosaron a las puertas de TVE y le persiguieron hasta su casa. Nada es casual. Es un plan perfectamente trazado para amedrentar a ella y a todos los que se atreven a discrepar del relato de los hechos y la línea editorial dominante", empezaba escribiendo López en su cuenta de X. Aunque, a modo de reproche, añadía: "Sorprende ver que algunos de los que han participado en su señalamiento público, desde hace tiempo, hoy pretendan solidarizarse. O no tienen vergüenza o nos toman por tontos".

"Hay también silencios públicos clamorosos. No cabe la equidistancia cuando el miedo sustituye a la libertad", sentenciaba el presidente de la corporación pública. Aunque no daba nombres, muchos lo han interpretado como un dardo a los políticos del PP, quienes han callado ante la gravedad de los hechos. Ni Alberto Núñez Feijoo ni nadie de su partido han condenado, hasta el momento, las amenazas hacia la analista política.

Ayer le acosaron a las puertas de RTVE y le persiguieron hasta su casa. Nada es casual. Es un plan perfectamente trazado para amedrentarla a ella y a todos los que se atrevan a discrepar del relato de los hechos y la línea editorial dominante.



Sorprende ver que algunos de los… https://t.co/9uHhW0Bffh — José Pablo López (@Josepablo_ls) January 17, 2026

Desde El Televisero nos unimos a las muestras de solidaridad hacia Sarah Santaolalla. No estás sola.