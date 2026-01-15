Sarah Santaolalla denuncia un ataque machista en 'En boca de todos' de Mediaset: "Es intolerable"

Sarah Santaolalla está más que acostumbrada a recibir ataques por parte de compañeros como Antonio Naranjo y también de los seguidores del PP y de Vox en redes sociales. También por parte de cargos del PP como pasó con Jaime de los Santos. Pero este jueves, la colaboradora de 'En boca de todos' ha sufrido un ataque completamente machista de una diputada del PP en pleno directo.

Todo se producía en plena conexión con Eli Vigil, una diputada del PP que se ha hecho viral por un vídeo en el que aparece bailando la canción '¿Dónde están los comunistas?' que se ha viralizado en los últimos tiempos. "Yo estoy de acuerdo contigo en que es una reivindicación el baile, sobre todo cuando se hace bien. La diferencia entre Carlos Baute y algún diputado del PP seguramente sea el ritmo", empezaba diciendo Sarah Santaolalla.

"Mi opinión es que ver a políticos bailando no aporta, yo espero otros comportamientos menos frikis", defendía Santaolalla. "Bueno Iceta bailaba de maravilla en Cataluña", le recordaba Nacho Abad. "A mí me gusta ver a los políticos en otros ámbitos, entiendo que la tecnología y que ahora hay una captación en las redes y que hay que hacer estos shows y unas performances de bailes y tik-tok", seguía diciendo la colaboradora.

Tras ello, Nacho Abad le repreguntaba si le había gustado el baile que se había marcado Pilar Alegría hace unos días o si el de Iceta si le gustaba. "A mi que bailen en un mitin, no creo que lo hagan bien, pero grabarse un tik-tok a mí no me gusta. Y si mañana un ministro se graba bailando un tik-tok o haciéndose un skinker me parece ridículo", insistía Sarah Santaolalla.

“No te lo voy a consentir, por tu culpa nos agreden a las mujeres”



— Sarah SantaOlalla (@SarahPerezSanta) retrata a la penúltima choni machirula, Eli Vigil (@elivigil_) copia barata de Ayuso, la "preocupada" por las mujeres de Irán.

Y esta "señora" con su baile patético por… pic.twitter.com/tU6SfWOU8R — 𝗺𝗮𝗿𝗶𝗮_𝗟𝗔𝘁𝗮𝘁𝘂𝘀 💫 (@maria_LAtatus) January 15, 2026

El ataque machista de Eli Vigil a Sarah Santaolalla y la controvertida reacción de Nacho Abad

Nacho Abad paraliza el cara a cara de Eli Vigil y Sarah Santaolalla

Tras ello, la colaboradora de 'En boca de todos' decía que no iba a permitir lecciones sobre Venezuela de los que apoyaban el golpismo y ahora se callan porque Donald Trump apoya a Delcy Rodríguez. "¿Qué vais a hacer para sacar a Delcy porque resulta que era una golpista y ahora os doblegáis ante un poderoso como Trump?", le cuestionaba Santaolalla. "Me parece un análisis tan simplista", respondía Eli Vigil. "Pues como tus bailes", le replicaba Sarah.

"Para simples tus fotos enseñando los cocos con el escote hasta aquí", soltaba Eli Vigil. "Oye, no, cocos no. Eli cocos no", pedía Nacho Abad al ver los derroteros de la conversación. "¿Pero esta machistada? ¿Yo tengo que aguantar estos comentarios machistas?", se preguntaba Sarah Santaolalla. "Pero esta vulgaridad, esta choni, ¿tengo que aguantar yo que esta choni tenga que insinuar como nos tenemos que vestir las mujeres en el año 2026?", seguía diciendo.

"Oye Sarah te permito todas las críticas pero...", trataba de decirle Nacho Abad. "Por mujeres como tú nos violan en las calles, por mujeres como tú nos agreden en las casas y nos insultan en las redes sociales porque las mujeres podemos ir vestidas como nos salga de la parte de arriba y de abajo y sin tener que aguantar machistadas de un cargo público a quien le pagamos el sueldo", sentenciaba Sarah Santaolalla muy indignada.

Tras ello, Nacho Abad intentaba zanjar el debate. "No voy a permitir ni choni de los cojones ni cocos", les advertía tanto a su colaboradora como a la diputada del PP. "¿Pero este es el nivel de un cargo público?", volvía a preguntar Sarah. "Analista política, ¿te puedes callar un momentito?", le advertía el presentador a su compañera para dejar que Eli Vigil pudiera hablar con una reacción muy controvertida.

Después del bochornoso momento vivido en directo en 'En boca de todos' con Nacho Abad tratando de equiparar el comentario machista de Eli Vigil con la respuesta de Sarah Santaolalla, la analista política terminaba denunciando lo vivido en directo. "Acabo de sufrir un ataque machista por parte de un cargo público del PP en la televisión. Esta diputada ha utilizado mi forma de vestir para atacarme y mi físico para humillarme. Es intolerable tanta violencia y odio hacia las mujeres. Espero la condena de su partido", exponía en su cuenta de "X".