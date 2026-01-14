Sarah Santaolalla señala a Sandra Golpe y le acusa de "blanquear" a Julio Iglesias tras este momento en 'Antena 3 Noticias'

Desde que este martes Eldiario.es y Univisión publicaran la investigación en la que llevan trabajando más de tres años sobre Julio Iglesias con la denuncia de dos ex trabajadoras acusándole de agresión sexual no se habla de otra cosa. La noticia fue uno de los titulares de todos los programas e informativos como 'Antena 3 Noticias' donde las palabras de Sandra Golpe llamaron la atención y han generado que hasta Sarah Santaolalla se haya pronunciado.

Tras trascender la noticia y el reportaje de ambos medios haciéndose eco de todo el desgarrador testimonio de las dos chicas que sufrieron supuestas vejaciones y agresiones sexuales, la Fiscalía de la Audiencia Nacional abría diligencias de investigación penal preprocesadas, después de haber recibido una denuncia el pasado 5 de enero.

Al tratarse de una noticia de gran trascendencia mundial, todos los informativos hablaron de este truculento suceso en el que se ha visto envuelto Julio Iglesias en su escaleta. Aunque para 'Antena 3 Noticias' fue el último titular del informativo, las palabras de Sandra Golpe han dado la vuelta en redes con numerosas críticas a la presentadora por mostrar su preocupación por cómo estaría el cantante ante tales acusaciones.

"Imaginamos que es un día difícil para Julio Iglesias y su entorno más cercano que todavía no se ha pronunciado", fueron las palabras de Sandra Golpe que están generando muchas críticas en redes. Una de las que no ha dudado en condenarlas ha sido Sarah Santaolalla.

Así, la colaboradora habitual de TVE en 'Mañaneros 360' y 'Malas Lenguas' y en Mediaset con programas como 'En boca de todos' y 'Todo es mentira' no ha dudado en señalar a Sandra Golpe y lanzar una reflexión que muchos comparten. "Difícil es para las víctimas de una violación, no para el violador. ¿Cómo no van a ser impunes estos señores si hay mujeres que les protegen y les blanquean?", escribía Sarah Santaolalla en su cuenta de "X".