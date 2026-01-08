La analista Sarah Santaolalla escucha en Mediaset que es una enchufada en RTVE y esta es su inapelable réplica

Sarah Santaolalla ha protagonizado un fuerte enganchón en 'En boca de todos' con Claudia Montes, la Miss Asturias que se ha hecho conocida por la relevancia mediática que ha adquirido en los últimos meses debido a su implicación en el 'Caso Koldo'.

La que fuera militante del PSOE ha acusado a la analista política de ser una "enchufada" en los medios. "¿Yo tengo que aguantar esto de una señora que se ha beneficiado de una corrupción? Si es que esto me pasa a mí por rebajarme a unos barros en los que no tengo que entrar", ha clamado Santaolalla.

"No me he beneficiado de nada y te recuerdo que estás en TVE ganando dinero de todos los españoles", ha afirmado Claudia Montes en directo mientras, a su vez, cuestionaba su curriculum, que ha llegado a calificar como "falso" sin pudor alguno.

"¿Perdona? ¿Perdona? Que una indocumentada se siente a buscar su minuto televisivo, que es lo que lleva haciendo un año, y que luego encima tenga que aguantar ataques como analista que soy... Yo trabajo en los medios de comunicación, en los privados y en los públicos. A mí no me ha enchufado ni Dios en mi vida", ha sentenciado Sarah Santaolalla.

"Lo sabe toda España", se ha reafirmado Claudia Montes, reiterando también que su curriculum es "falso". "Llevo siete años trabajando en la radio y cinco en televisión. Este grupo, Mediaset, me abrió las puertas cuando era una chavala de 22 años y he estado en programas como 'Cuatro al día', 'Todo es mentira', 'En boca de todos' o 'Código 10'. Y luego, además, cuando entras en televisión y trabajas como periodista, politólogo o analista, te llaman de otros medios y he tenido la suerte y la oportunidad de trabajar en medios públicos como TVE, Telemadrid o en teles regionales públicas y en radios", se ha defendido la colaboradora.

"Mientras tú estabas haciendo no se qué, yo estaba estudiando y trabajando. Así que menos lecciones de una señora que ha tapado corrupciones", ha añadido una Sarah Santaolalla incontestable. "No aguanto gilipolleces", ha advertido también a Nacho Abad, presentador de 'EBDT', después de ese golpe bajo que le acababa de asestar su invitada.