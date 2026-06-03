RTVE confirma que el programa 'Aquí la Tierra' se dejará de emitir en La 1 con normalidad en lo que resta de semana

La 1 de RTVE se vuelca con el fútbol en la antesala al Mundial FIFA 2026. Este jueves, 4 de junio, la cadena pública principal ofrecerá el partido amistoso entre España e Irak, el último duelo de nuestro país antes del torneo intercontinental que dará comienzo el 11. Por otro lado, el viernes 5 retransmitirá el encuentro de clasificación para el Mundial femenino del próximo año entre España e Inglaterra.

Un partido que será muy decisivo porque la selección femenina de fútbol dirigida por Sonia Bermúdez se encuentra en la obligación de ganar al conjunto inglés por más de un gol de ventaja para poder hacerse con el billete a Brasil de cara a 2027.

Sendos choques están fijados para las 21:00 horas, con un previo que arrancará a las 20:45 horas como suele ser habitual en este tipo de eventos. En consecuencia, tendrán una incidencia muy directa sobre 'Aquí la Tierra', uno de los formatos claves de la programación ordinaria de La 1 y punta de lanza de las tardes junto al serial 'La Promesa'.

Así, el programa divulgativo conducido por Jacob Petrus y Quico Taronjí verá notablemente reducida su ya exigua franja. Tanto el jueves como el viernes perderá casi el 40% de su duración, teniendo que finalizar antes de las 20:45 horas y circunscribiéndose la emisión a escasos veinte minutos.

En otras palabras, 'Aquí la Tierra' dejará de emitirse con normalidad en lo que resta de semana tras la entrega correspondiente a este miércoles 3 de junio. Y ojo porque, para fastidio de sus fieles telespectadores, estos recortes serán una constante en las próximas semanas con motivo de la Copa del Mundo. Recordemos que La 1 emitirá un partido por día y muchos de ellos están previstos para las 21:00 horas.

Por otro lado, ambos encuentros forzarán a que el 'Telediario 2' con Pepa Bueno se reduzca a un formato muy breve que se ofrecerá entre las 21:45 y las 22:00 horas, coincidiendo con el descanso. En cuanto a las ofertas estelares, 'La Revuelta' se verá desplazada al 'prime time' (de 22:50 a 00:30 horas) este jueves y el cine, bajo la marca 'Superestrellas' y con homenaje a Harrison Ford, hará lo propio el viernes (22:50 horas).

Así queda la programación de tarde y noche en La 1 de TVE este jueves:

20:25 horas - 'Aquí la Tierra'

20:45 horas - Previo partido amistoso España / Irak

21:00 horas - Fútbol (España-Irak)

22:50 horas - 'La Revuelta'

00:30 horas - 'La Revuelta' (reposición)

01:40 horas - 'La noche en 24 horas'

Así queda la programación de tarde y noche en La 1 el viernes: