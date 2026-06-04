Cristóbal Soria se planta contra Josep Pedrerol y sus formas en 'El Chiringuito': "Es muy difícil trabajar contigo"

Cristóbal Soria protagonizó un tenso enganchón con Josep Pedrerol durante la tertulia de 'El Chiringuito' de este martes en MEGA tras pedirle paso al presentador. Lo que comenzó como una inofensiva intervención en calidad de "sevillista" terminó en un cruce de reproches con el periodista deportivo que elevó los niveles de tensión de la mesa de debate por los aires hasta denunciar el "mal ambiente" del programa.

Los primeros roces entre el presentador y el colaborador del formato de MEGA comenzaron cuando Soria quiso comentar la compra del Sevilla FC por parte de Serio Ramos, uno de los principales temas de la jornada a tratar en la tertulia. "Me gustaría hablar como sevillista, si me das parte en parte", advirtió Soria algo incómodo, insinuando que el conductor de 'El Chiringuito' no le daba voz en el debate.

Cristóbal Soria se planta contra la actitud de Josep Pedrerol: "Creo que no me lo merezco"

"Aquí interrumpe todo el mundo. Estás aquí, no hablas, digo, tendrá un problema para poder hablar de este tema. Pero tú puedes hablar y eres libre", le espetó rápidamente Josep Pedrerol echando por tierra la queja de Cristóbal Soria, que explicó entonces que él siempre espera a que llegue su turno de intervenir porque se considera "disciplinado" en lugar de pisar al resto de compañeros.

Enfado gordo de Cristóbal Soria anoche en el chiringuito.



Aparentemente Pedrerol no le daba paso en la conversación de la venta del Sevilla y cogió un rebote mayúsculo.



Me huele a que igual es la última vez que lo vemos en el programa. pic.twitter.com/ZOePJlhj1v — MurciegALO 🦇 (@capitanjust) June 2, 2026

Fue entonces cuando, con cierta sorna, el presentador le dio paso al colaborador, ya visiblemente enfadado. "Adelante, señor Soria, cuando usted quiera", le señaló. "Eso de señor Soria creo que sobra", replicó el tertuliano aún más molesto para justo después elevar el tono y lanzar una clara denuncia contra las formas del comunicador.

"Es muy difícil trabajar contigo así, de esa manera. Muy difícil. Porque creo que no me lo merezco", sentenció entre gritos Cristóbal Soria dinamitando el tema de debate y paralizando el programa para centrarse de lleno en su enfrentamiento. El invitado aseguró no sentirse respetado "ni como persona, ni profesional" en el programa y continuó poniéndoselo difícil a Pedrerol mientras este trataba de reconducir la emisión.

El conductor de 'El Chringuito' no se cortó entonces en espetar a Soria haber creado "mal ambiente" en el plató con su desplante. "Yo no creo mal ambiente", insistió el tertuliano, cada vez más enfadado. "Si buscas viralidad, está bien. ¿Quieres decir algo?", le preguntó entonces Josep Pedrerol. "No, gracias", contestó algo seco Soria negándose a intervenir mientras repetía por debajo las palabras del comunicador: "Yo creo mal ambiente. Mal ambiente...".