Sarah Santaolalla hace el análisis más certero de lo sucedido en Extremadura y dice lo que tiene que hacer el PSOE

El pasado domingo, 21 de diciembre, se celebraron elecciones autonómicas en Extremadura con un batacazo del PSOE en uno de sus feudos históricos. Sarah Santaolalla ha hecho uso de sus redes sociales para analizar el por qué ha podido suceder esto y dar las claves para que el PSOE vuelva a ser la primera fuerza política.

En opinión de la colaboradora de TVE, el partido que lidera Pedro Sánchez se encuentra en un complicado momento en una España en la que, a la vista está, se ha perdido el "miedo" a la ultraderecha. Y es que los de Vox fueron los grandes triunfadores de las elecciones extremeñas, convirtiéndose en la llave para que la candidata del PP, María Guardiola, sea reelegida presidenta.

"El PSOE necesita un cambio de estrategia y de rumbo", comienza diciendo Sarah Santaolalla en su cuenta de X. Según la analista política, "ya no moviliza el miedo a los nazis de VOX y a la radicalización del PP. La gente necesita llegar a fin de mes, poder pagarse un alquiler o dejar de compartir piso cuando cumples los 30, empleo de mejor calidad y unos servicios públicos decentes garantizados".

Por ello, considera que "la gente tiene que ver que las políticas de izquierdas mejoran su vida frente a los señores de los recortes, las mayores corrupciones y sus políticas contra los seres humanos y la propia vida. Tienen que comprobar que mientras unos ponen a toreros a apagar incendios, otros ponen a bomberos con salarios dignos y no precarios. Esto es lo que tiene que ver la gente".

De esta forma, Sarah Santaolalla deja claro en su reflexión que para que el PSOE se recupere electoralmente tiene esforzarse en mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Y sentencia con una frase demoledora, pero muy certera: "Siempre ha algo que da más miedo que un fascista, que es no tener nada que llevarte a la boca".

La victoria del Partido Popular en las elecciones del pasado domingo fue un tanto agridulce. Y es que, aunque María Guardiola ganó, no consiguió la ansiada mayoría absoluta para no tener que depender de Vox, que es lo que ella quería y por lo que convocó elecciones anticipadas. El partido de ultraderecha fue el que más reforzado salió, pasando de 5 a 11 escaños, mientras que el PSOE se hundió al pasar de 28 a 18.

El análisis de Gabriel Rufián sobre lo ocurrido en Extremadura

Junto al de Sarah Santaolalla, otro de los análisis más certeros sobre lo ocurrido fue el de Gabriel Rufián. También en su cuenta de X, el portavoz de ERC dio las 5 claves de lo sucedido. En primer lugar, "el PP ha ganado pero Guardiola ha perdido", ya que "Vox pedirá su cabeza". En segundo lugar, en su opinión "lo del PSOE no tiene nombre: contra una derecha de verdad no vale una izquierda de mentira".

Por ello, en tercer lugar, Rufián pide autocrítica al presidente del Gobierno: "Sánchez no puede salir mañana a no decir nada o a decir que el PP peor: autocrítica o barbarie". En cuarto lugar, alaba a Podemos e Izquierda Unida, a los que considera un "buen ejemplo" de "resiliencia y unidad", lo que él siempre ha pedido a los partidos de izquierdas.

Pr último, el político catalán, al igual que Sarah Santaolalla defiende que "lo de que viene la ultraderecha ya no cuela". "Cuando la gente no tiene futuro vota pasado (aunque sea inventado)", sentencia.