Javier Ruiz da este toque de atención a Broncano por lo visto con Gabriel Rufián: "¿Pero qué estás haciendo?"

Gabriel Rufián fue el invitado estelar de David Broncano en 'La Revuelta' con una entrevista que ha sido una auténtica máquina de titulares: desde su punzante dardo a Feijóo por Ayuso a sus sonadas imágenes con la actriz Ester Expósito, pasando por su petición de ingreso en prisión para Mazón por su negligente actuación en la DANA. En definitiva, varias perlas que ha repasado 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz este martes.

"Está la tensión política tan alta que la vamos a elevar un poquito más", ha introducido con retranca el comunicador de La 1 de TVE antes de lanzarle un dardo con, eso sí, mucho cachondeo al presentador de 'La Revuelta': "A ver, Broncano, que este era nuestro terreno. ¿Qué haces tú llevándote políticos a lo tuyo?".

"¿Pero no habíamos quedado en que a ti Pedro Sánchez te pasaba el folio y tú recitabas y ya está?", ha ironizado ante quienes acusan al cómico de ser una terminal del Gobierno. "¿Ahora te empiezas a llevar a políticos? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué competencia es esta?", se ha preguntado entre risas Javier Ruiz, que ha insistido, en tono jocoso, en que 'La Revuelta' "empieza a ser competencia desleal en esto de la política".

"En fin, Broncano ha perdido la virginidad política y se ha llevado a su primer político, Gabriel Rufián. Así, para empezar suavecito", ha proseguido Javier Ruiz, sin abandonar el sarcasmo, antes de dar paso a Adela González, encargada de desgranar los principales titulares que dejó el político en su visita.

"Te preguntabas que qué hacia Broncano llevándose a un político como Gabriel Rufián... pues petarlo porque fue líder de audiencia. Yo esto lo dejo ahí por lo que sea", ha rematado la periodista vasca, destacando así que 'La Revuelta' venció a 'El Hormiguero' con un 14,4% y un 14% respectivamente (14,8% y 13,8% en estricta competencia).