Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 27 de abril al 1 de mayo: El secreto de Dámaso y una suspensión en su emisión en RTVE

'Valle Salvaje' se encuentra en un momento crucial de sus tramas tras el regreso de Victoria y Dámaso después del intento de asesinato, la aparición de Leonor y toda la verdad sobre el parto de Adriana.

Cabe decir que esta semana, 'Valle Salvaje' sufrirá un recorte en sus emisiones en TVE debido al festivo nacional del 1 de mayo por el Día del Trabajo, por lo que solo ofrecerá cuatro episodios esta semana. Te adelantamos todo lo que ocurrirá en los próximos capítulos:

Avance del capítulo 403 de 'Valle Salvaje' del lunes 27 de abril

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Leonor no duda en preguntar por qué murió Adriana y Amadeo le cuenta que tuvo un parto difícil y no logró recuperarse y ella asegura que eso lo cambia todo dejando en shock al cocinero. Después deja entrever su marcha con su despedida de Pepa.

Victoria le recrimina a José Luis que haya tenido que estar a punto de perder la vida para que se muestre amable con ella y recuerde que tiene una esposa después de haberla dado siempre de lado.

Enriqueta trata de indagar sobre Luisa y no duda en hablar con Rafael sobre ella al mostrarse extrañada sobre el noviazgo que tuvo la doncella con su sobrino Alejo. Después, la mujer deja entrever que sabe que su marido violó a Luisa. Mientras, Dámaso también habla con Alejo sobre la doncella.

Por su parte, Luisa le deja claro a Bárbara que si no la quiere ayudar a indagar la verdad sobre el bebé de Adriana lo hará sola. Tras ello, Bárbara regresa a la casa de Petra y de Pura y está a punto de descubrir al bebé.

Y por último, Matilde le revela a Atanasio que Mercedes está dispuesta a prestarles el dinero que necesitan para poder comprar la casa de sus sueños. Y parece que la reacción de él no es la que ella esperaba.

Avance del capítulo 404 de 'Valle Salvaje' del martes 28 de abril

Enriqueta obliga a Braulio a asumir la realidad sobre su padre y señala a Alejo como asesino.

Por otro lado, y gracias a la intercesión de Luisa, Rafael accede a conocer a Leonor ¿Será esta desconocida el aya de María finalmente?

Avance del capítulo 405 de 'Valle Salvaje' del miércoles 29 de abril

Mercedes se une a la conjura de Victoria y Dámaso y confiesa los verdaderos motivos por los que accede a tal alianza.

Mientras, Enriqueta jura a Braulio que terminará haciendo confesar a Alejo ¿Podrá el Gálvez de Aguirre hacer frente a su tía?

Avance del capítulo 406 de 'Valle Salvaje' del jueves 30 de abril

Tras escuchar al bebé en la cabaña, Bárbara acuerda con Luisa el siguiente paso a dar. En la Casa Grande, Enriqueta anima a Amadeo a que sea más creativo, algo que Francisco intenta quitarle de la cabeza.

Y Dámaso confiesa a una dolida Mercedes que ha llegado el momento de revelar su identidad.

*El viernes 1 de mayo no habrá 'Valle Salvaje' por el festivo nacional