Inesperada maniobra de RTVE: Rescata un antiguo concurso que come terreno a 'Trivial Pursuit' en la parrilla de La 2

TVE ha decidido cambiar de estrategia en la programación de las tardes de La 2. Después de que en las últimas semanas haya apostado por doble reposición de 'Trivial Pursuit' tras quedarse sin entregas de estreno; ahora la cadena pública apuesta por recuperar otro de sus concursos para no saturar con reposiciones del concurso de Egoitz Txurruka.

Así, desde este lunes La 2 recupera el concurso 'Jeopardy!' presentado por Paco de Benito a las 20:05 horas en lugar de la primera reposición de 'Trivial Pursuit' y justo después de 'Sukha'. Mientras que el concurso de Egoitz Txurruka mantendrá una reposición justo después a las 21:00 horas.

De esta manera, La 2 recupera el concurso 'Jeopardy' justo un año después de su estreno en las mañanas de la cadena pública después de haber guardado el programa más de dos años en un cajón. Fue entre mayo y julio del año pasado cuando RTVE emitió las 38 entregas que tenía grabadas de este concurso presentado por Paco de Benito ('Pasapalabra').

Ahora, RTVE vuelve a darle una oportunidad a 'Jeopardy!' en un horario mucho más competitivo y coincidiendo además con un momento en el que La 2 ha optado por emitir reposiciones de todos sus concursos pues cabe recordar que 'Cifras y letras' también se ha marchado de vacaciones y emitirá programas ya emitidos durante todo el verano para evitar competir con el Mundial.

También por las mañanas La 2 mantiene doble reposición de 'El cazador' como lleva haciendo todo este año desde que precisamente terminó de emitir 'Jeopardy!'. Por ahora, el único concurso que se mantiene con entregas de estreno es 'Saber y ganar' tanto en su versión diaria con Jordi Hurtado como en la del fin de semana con Rodrigo Vázquez.

Así queda la programación de La 2 desde este lunes 15 de junio:

19:35 horas - 'Sukha'

20:05 horas - 'Jeopardy!' (reposición)

21:00 horas - 'Trivial Pursuit' (reposición)

21:45 horas - 'Cifras y letras' (reposición)

Así es 'Jeopardy!', el concurso que recupera La 2

Paco de Benito en 'Jeopardy'.

Producido por RTVE en colaboración con Lavinia Audiovisual y presentado por el histórico concursante Paco de Benito, se trata de un formato que ha sido adaptado en todo el mundo tras haber sido el concurso más premiado de la historia con hasta 43 Emmy's.

Para ganar una buena cantidad de dinero, tres concursantes tendrán que poner a prueba sus conocimientos, su estrategia y su rapidez mental. Pero, además, tendrán que enfrentarse a una original mecánica: este es el único concurso en el que el presentador da las respuestas y los concursantes plantean las preguntas.

Los participantes se enfrentan a tres paneles y una pregunta final que contienen cuestiones relacionadas con temas de cultura general: música, literatura, geografía, historia o gastronomía. Solo el que más dinero acumule al final del programa podrá llevárselo a casa y volver a concursar en el próximo capítulo.