Quiénes van hoy, jueves 23 de abril a 'La Revuelta' de invitados y participantes en 'La Petanca del Año' en RTVE

'La Revuelta' despedirá su semana de emisiones este jueves de una forma distinta a la habitual, pues David Broncano reunirá a varias estrellas que han pasado por el programa durante esta temporada en 'La petanca del año'. El humorista dividirá a jugadores profesionales, amigos del programa y celebridades en dos equipos en evento deportivo especial que arrancará a las 21:40 en La 1.

Tras meses adelantando pequeños detalles del evento junto a Jorge Ponce, este jueves el espacio de TVE desvelará finalmente todas las sorpresas que tienen preparadas para su particular torneo de petanca. Y es que, a medida que ha avanzado la presente temporada, el humorista no se ha cortado en coleccionar fichajes para el evento deportivo durante las entrevistas, confirmando la asistencia de distintas celebridades y artistas a la emisión especial.

¿Quiénes formarán equipo con David Broncano y Jorge Ponce en 'La petanca del año' de 'La Revuelta' este jueves?

Con David Broncano y Jorge Ponce como líderes a la cabeza de los dos equipos que competirán este jueves en 'La petanca del año', el elenco de participantes estará compuesto por amigos del programa como María del Monte, la actriz Clara Galle, el escritor Juan José Millas, el cantante Miguel Ángel Muñoz, el rapero El Langui y Lalachus.

Aunque también habrá representación profesional entre los equipos con la participación del presidente de la Federación Española de Petanca, Antonio Pérez Carcas, el campeón del mundo, Europa y España Jesús Escacho, la veterana y campeona de Madrid, subcampeona de España y ganadora del Open nacional Rosa Barranquero y la campeona de Europa y del mundo Sara Díaz.

➡️ Esta noche viviremos en La 1 'La petanca del año' a partir de las 21:45h.



🗣️ "El evento deportivo más importante de 2026", nos cuenta Jorge Ponce en #DirectoAlGrano23A



🎯 Miguel Ángel Muñoz y María del Monte, entre los participantes de esta competición. pic.twitter.com/ynEbjlBVbr — directoalgrano.rtve (@algrano_rtve) April 23, 2026

Además, el evento capitaneado por David Broncano contará con la colaboración de la cómica y guionista Victoria Martín y el periodista deportivo Antonio Daimiel, dos comunicadores destacados que ejercerán como comentaristas durante el torneo. Y durante el descanso del partido, el grupo Cervatana será el encargado de poner música en directo al evento deportivo al más puro estilo Superbowl.

¿En qué consiste 'La petanca del año'?

La idea de celebrar un torneo de pentaca en el access prime time de La 1 se remonta a una emisión de 'La Revuelta' en la que una de las espectadoras propuso la original idea, haciendo que Broncano y su equipo convirtiesen el proyecto en realidad. De esta forma, el espacio de TVE cede su foco una vez más a un deporte minoritario, centrando su emisión en los profesionales de este deporte y las reglas del mismo en lo que promete ser una parodia de las grandes retransmisiones deporitivas estadounidenses.

Y es que, durante esta temporada, David Broncano y su equipo enfrentaron una polémica relacionada con este deporte cuando la Federación Madrileña de Petanca arremetió contra el espacio de La 1 por "pisotear y denigrar" dicha práctica deportiva a raíz de unos comentarios en el programa. Sin embargo, Ponce y el presentador no tardaron en aclarar el malentendido con el presidente de la Federación Española de Petanca, que estará presente en la competición de esta noche.

Y durante la emisión de 'Directo al grano' en La 1 de este jueves, Jorge Ponce ha conectado en directo con Marta Flich y Gonzalo Miró para desvelar más detalles sobre el esperado evento. "La gente cree que es mentira, pero los seguidores de 'La Revuelta' van a ver esta noche un campeonato de petanca. Va a haber famosos, jugadores profesionales pero no va a haber entrevistas, ni secciones de las mías ni nada. Solo petanca. A quién no le guste, es mala noche para ello", ha advertido el colaborador.