RTVE anuncia una entrega especial de 'La Revuelta': emisión en todo un prime time en su programación la próxima semana

'La revuelta' de David Broncano no atraviesa su mejor momento en audiencias en TVE. Es más, ha cerrado de nuevo una semana fatídica por culpa de su enfrentamiento con los partidos de Champions League así como con el regreso de 'La isla de las tentaciones'.

Y en medio de esta crisis después de haber cerrado la semana con un flojo 9,6% y tras haber anotado uno de sus mínimos con un alarmante 8% el pasado miércoles, 'La Revuelta' anuncia un programa especial para el próximo jueves 23 de abril para celebrar 'La petanca del año'.

Así, después de la propuesta que lanzó una espectadora hace unos meses, 'La Revuelta' brindará todo un prime time al noble deporte de los boliches. Una competición de cuatro rondas, en una entrega especial con célebres invitados y comentaristas y cabecera y música propias para vivir una auténtica Súperbowl patria.

Queda por conocer si este especial ocupará todo el prime time del jueves retomando así su emisión en el prime time después de que este jueves La 1 optara por retirar la segunda entrega del programa de David Broncano para ofrecer el estreno de la película 'Un lío de millones' dentro del ciclo 'El cine que somos'.

Los invitados y la actuación del especial de 'La Revuelta' sobre la Petanca

En este especial de 'La Revuelta', producción de RTVE en colaboración con EL TERRAT (THE MEDIAPRO STUDIO) y Encofrados Encofrasa, David Broncano y Jorge Ponce capitanearán a cinco personas cada uno. En cada equipo participarán celebrities, jugadores profesionales… y Lalachus.

Entre los famosos, personas que han disfrutado especialmente, de una u otra manera, sus visitas a 'La Revuelta': El Langui, Juan José Millás, María del Monte, Clara Galle y Miguel Ángel Muñoz. Y para elevar la competición hasta donde merece, también participarán profesionales de la petanca: dos jóvenes campeones, una veterana y el presidente de la Federación Española de Petanca, Antonio Pérez Arcas.

Como comentaristas ocasionales, dos expertos… aunque no sabemos si de la petanca: el periodista deportivo Antoni Daimiel y la cómica y guionista Victoria Martín. Y en el intermedio, una actuación que equiparará el evento al nivel de una superproducción norteamericana: el grupo Cervatana.

'La Petanca del Año' será la gran velada deportiva de 'La Revuelta': presentaciones épicas de equipos, asaltos que podrían vivirse en un ring de boxeo, dinámicas de juego que irán cambiando en cada ronda y, sobre todo, mucho humor.