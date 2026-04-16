'La Revuelta', en crisis: Se desploma en TVE a su peor audiencia de la temporada y a la 2ª más baja de su historia

Este miércoles 15 de abril las audiencias volvieron a verse sustancialmente alteradas por la Champions League y la mayor víctima fue 'La Revuelta' en TVE. El encuentro de cuartos de final (partido de vuelta) entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid, que se saldó con la eliminación del equipo español, alcanzó un 11,6% de cuota en Movistar Plus+ y reunió a casi 1,5 millones de espectadores.

No obtuvo tanto alcance como el choque entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona del martes (15,8% de share y casi dos millones de seguidores), pero la incidencia fue elevada nuevamente respecto al rendimiento de los formatos de access prime time en la televisión en abierto.

'El Hormiguero' fue el producto menos damnificado una vez más, pero, aun así, anotó un 11,9% de cuota media y 1,5 millones de espectadores, una cifra poco común para el formato capitaneado por Pablo Motos en Antena 3. De hecho, perdió el liderazgo en competencia directa (11,4% vs 11,3%) frente al mencionado evento deportivo y además firmó su entrega con menos seguimiento de la temporada y la segunda peor en cuanto a índice de share.

En la segunda opción estuvo la principal novedad. 'La Revuelta' resultó tan sumamente dañada por ese Bayern-Real Madrid que se desplomó a un alarmante 8% y se situó al borde de caer de la barrera psicológica del millón de fieles. Por lo que 'La Isla de las Tentaciones 10', con su 9% y 1.131.000 de televidentes congregados en Telecinco, le dio el sorpasso.

Lo cierto es que, aunque se trata de un muy débil resultado, el reality de parejas conducido por Sandra Barneda logró reponerse ligeramente en su tercera entrega, mejorando en casi un punto el dato que marcó el capítulo del martes (8,1%).

Volviendo nuevamente a la crítica situación de 'La Revuelta', ese acusado descenso del que hablamos le abocó a registrar su peor access del presente curso y la 2ª cuota más baja de toda su historia en la programación La 1 de RTVE.

Fue cuarta opción del público por detrás del partido de Champions, de 'El Hormiguero' y de 'La isla de las tentaciones'. El fútbol hizo mella, es innegable, pero, como ya reflexionamos, en este estado de gran debilidad del show de David Broncano actúan otros factores más relacionados con los contenidos y su desfavorable escaleta.