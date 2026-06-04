Ivonne Reyes actualiza su estado de salud tras ser operada por su grave accidente en 'Supervivientes 2026'

Más de una semana después de sufrir el aparatoso percance que finalmente se tradujo en su forzoso abandono de 'Supervivientes', Ivonne Reyes ha tomado sus redes para actualizar su estado de salud tras pasar por quirófano. La presentadora ha informado sobre su recuperación tras pasar varios días ingresada en Madrid a raíz de le grave lesión que sufrió en la pierna, por la que tuvo que poner fin a su estancia en Honduras.

"Después de la operación, hoy dejo el hospital para continuar mi recuperación en casa. Empieza una nueva etapa en la que toca descansar, recuperarme y seguir avanzando poco a poco", ha escrito la exconcursante del reality de Telecinco en el pie de foto de su última publicación, donde se muestra sonriente en una ambulancia, enseñando su pierna vendada tras la operación.

Ivonne Reyes actualiza su recuperación tras abandonar 'Supervivientes' para pasar por quirófano

Así, Ivonne Reyes no ha dudado en desvelar cómo pasará los próximos meses de descanso y rehabilitación tras el percance. "Estoy contenta porque ya me operaron, ahora toca recuperarme, comer bien, a recobrar un poco de kilos y a casita de mi hermana, que es la que me cuida", ha explicado la presentadora. "Ya por fin salgo después de varios días, así que mandadme buenas energías y todos los que estén como yo, ánimo, fuerzas y control mental", ha añadido.

Y en su mensaje escrito junto al vídeo, la televisiva no ha dudado en agradecer a todo el personal que la ha atendido esta semana. "Quiero aprovechar este momento para dar las gracias de corazón a todo el personal, médicos, enfermeras y enfermeros, camilleros, personal de limpieza, conductores de ambulancia y, en definitiva, a todas las personas que han formado parte de mi estancia. Habéis sido maravillosos", ha señalado la venezolana.

"Gracias por vuestra profesionalidad, vuestra cercanía, vuestra atención constante y, sobre todo, por el trato humano que me habéis brindado en todo momento", ha escrito Ivonne Reyes. "Ahora toca seguir recuperándome con paciencia", advierte la presentadora sobre sus próximos meses alejada de los focos. "Gracias también a todas las personas que os habéis preocupado por mí y me habéis enviado mensajes de cariño durante estos días", terminaba señalando la concursante.