Saltan las alarmas en RTVE: 'La Revuelta' vive una semana fatídica en audiencias antes de encarar una nueva programación

'La Revuelta' de David Broncano está atravesando una muy mala semana en audiencias en La 1 de RTVE, anotando resultados que entran dentro de la relación de peores datos históricos del programa producido por El Terrat y Encofrados Encofrasa.

La vuelta de vacaciones de Semana Santa se le está resistiendo al show de entrevistas y humor. El lunes obtuvo un 10,6% de cuota de pantalla y 1.348.000 espectadores de media con la visita de los jueces de 'MasterChef'. Un dato discreto, por debajo de la media de la cadena (12,1%), pero aceptable. Por su parte, 'El Hormiguero' firmó un 13,6% y casi 1,7 millones. Cierto es que este día aún era festivo en algunas comunidades autónomas y eso pudo influir en el consumo.

El martes, 'La Revuelta' recibió la visita de la jurista y politóloga Noah Higón, y el share cayó a un 8,7%, con 1.133.000 seguidores. En este caso, el programa de Broncano sufrió el fuerte envite del partido de Champions entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich, que promedió un 13,7% y congregó a 1.745.000 espectadores en la TV de pago. Eso sí, el espacio de Pablo Motos, aunque se resintió, aguantó mejor el golpe con un 12,8% y 1.666.000 fieles.

Ese demoledor 8,7% fue motivo de debate en la sección de Jorge Ponce, que incluso mencionó a El Televisero. "En este programa queremos saber qué opina la gente de nosotros porque así podemos mejorar nuestro producto (...) Yo no quiero abrir más El Televisero y ponerme a llorar cada mañana", dijo el colaborador en referencia a las bajas audiencia. Por eso, crearon un focus group para conocer las reacciones de una muestra de público a determinadas ideas.

Sin embargo, David Broncano y su equipo se han tenido que levantar este jueves con otro palo. En esta ocasión, más doloroso si cabe. Y es que la última entrega de ayer descendió todavía más con respecto al martes y se quedó en un alarmante 8,4% de cuota y al borde de caer de la barrera del millón de televidentes (1.024.000).

De nuevo, al igual que sucedió en la jornada anterior, 'La Revuelta' volvió a sufrir sustancialmente el tsunami de la Champions League. En este caso, por el choque que se produjo entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid y que atrajo a un 10,7% de share, traduciéndose en 1,3 millones de espectadores. En cambio, 'El Hormiguero' obtuvo un 13,7% y casi 1,7 millones, lo que demostró -una vez más- la menor incidencia que el fútbol tiene en el talk show de Antena 3.

#LaRevueltaTVE en el access de @la1_tve alcanza un 8.4% de share y una media de 1.024.000 espectadores



⚡️ 10.3% de aportación al canal



⚡️ Más de 3 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/lMEXxrw7Or — Dos30' (@Dos30TV) April 9, 2026

Aunque hay una explicación principal detrás de esa brusca caída (el fútbol), lo cierto es que 'La Revuelta' está mermando considerablemente sus registros y perdiendo fidelidad por otras causas más relacionadas con los contenidos. Esos 8,7% y 8,4% que ha encadenado en las emisiones del martes y miércoles se sitúan en las primeras posiciones del ranking de peores datos históricos; solo por detrás del 7,3% del 9 de julio de 2025 (ya fuera de temporada televisiva) y del 8,3% del 1 de mayo de 2025.

Con estos mimbres, el formato debe reconsiderar su estrategia de cara a lo que resta de curso, pues hay que destacar que a partir de la próxima semana se enfrentará a una competencia feroz: la décima temporada de 'La isla de las tentaciones'. Rivalizará de lunes a miércoles (21:45 horas) con el exitoso reality de parejas y, teniendo en cuenta la afectación que tuvo la temporada 8 y 9, lo previsible es que ambos productos vuelvan a compartir público.