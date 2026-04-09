Saltan las alarmas en RTVE: 'La Revuelta' vive una semana fatídica en audiencias antes de encarar una nueva programación

'La Revuelta' de David Broncano está atravesando una muy mala semana en audiencias en La 1 de RTVE, anotando resultados que entran dentro de la relación de peores datos históricos del programa producido por El Terrat y Encofrados Encofrasa.
La vuelta de vacaciones de Semana Santa se le está resistiendo al show de entrevistas y humor. El lunes obtuvo un 10,6% de cuota de pantalla y 1.348.000 espectadores de media con la visita de los jueces de 'MasterChef'. Un dato discreto, por debajo de la media de la cadena (12,1%), pero aceptable. Por su parte, 'El Hormiguero' firmó un 13,6% y casi 1,7 millones. Cierto es que este día aún era festivo en algunas comunidades autónomas y eso pudo influir en el consumo.
El martes, 'La Revuelta' recibió la visita de la jurista y politóloga Noah Higón, y el share cayó a un 8,7%, con 1.133.000 seguidores. En este caso, el programa de Broncano sufrió el fuerte envite del partido de Champions entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich, que promedió un 13,7% y congregó a 1.745.000 espectadores en la TV de pago. Eso sí, el espacio de Pablo Motos, aunque se resintió, aguantó mejor el golpe con un 12,8% y 1.666.000 fieles.
Ese demoledor 8,7% fue motivo de debate en la sección de Jorge Ponce, que incluso mencionó a El Televisero. "En este programa queremos saber qué opina la gente de nosotros porque así podemos mejorar nuestro producto (...) Yo no quiero abrir más El Televisero y ponerme a llorar cada mañana", dijo el colaborador en referencia a las bajas audiencia. Por eso, crearon un focus group para conocer las reacciones de una muestra de público a determinadas ideas.
Sin embargo, David Broncano y su equipo se han tenido que levantar este jueves con otro palo. En esta ocasión, más doloroso si cabe. Y es que la última entrega de ayer descendió todavía más con respecto al martes y se quedó en un alarmante 8,4% de cuota y al borde de caer de la barrera del millón de televidentes (1.024.000).
De nuevo, al igual que sucedió en la jornada anterior, 'La Revuelta' volvió a sufrir sustancialmente el tsunami de la Champions League. En este caso, por el choque que se produjo entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid y que atrajo a un 10,7% de share, traduciéndose en 1,3 millones de espectadores. En cambio, 'El Hormiguero' obtuvo un 13,7% y casi 1,7 millones, lo que demostró -una vez más- la menor incidencia que el fútbol tiene en el talk show de Antena 3.
Aunque hay una explicación principal detrás de esa brusca caída (el fútbol), lo cierto es que 'La Revuelta' está mermando considerablemente sus registros y perdiendo fidelidad por otras causas más relacionadas con los contenidos. Esos 8,7% y 8,4% que ha encadenado en las emisiones del martes y miércoles se sitúan en las primeras posiciones del ranking de peores datos históricos; solo por detrás del 7,3% del 9 de julio de 2025 (ya fuera de temporada televisiva) y del 8,3% del 1 de mayo de 2025.
Con estos mimbres, el formato debe reconsiderar su estrategia de cara a lo que resta de curso, pues hay que destacar que a partir de la próxima semana se enfrentará a una competencia feroz: la décima temporada de 'La isla de las tentaciones'. Rivalizará de lunes a miércoles (21:45 horas) con el exitoso reality de parejas y, teniendo en cuenta la afectación que tuvo la temporada 8 y 9, lo previsible es que ambos productos vuelvan a compartir público.
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Sobre la firma
Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.