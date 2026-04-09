Qué invitados van hoy, jueves 9 de abril al doble programa de 'La Revuelta' con David Broncano en TVE

Tras recibir a Mariona Terés y Alejo Sauras, 'La Revuelta' se prepara para cerrar la semana con una doble entrega cargada de sorpresas. Tras descubrir todos los detalles de 'Barrio Esperanza', la nueva comedia de TVE que aún no tiene fecha de estreno, David Broncano y su equipo repetirán estrategia por tercera semana ofreciendo dos programas para ocupar el hueco que 'Al margen de todo' dejó en la programación.

La visita del dúo de actores se tradujo este miércoles en otro mínimo de temporada para 'La Revuelta', firmando un 8.4% de share y 1.024.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió firmar un 13.7% de share y 1.677.000 espectadores gracias a la visita de Kira Miró y Salva Reina. Por su parte, 'First Dates' se conformó con un 8% de cuota de pantalla y 981.000 seguidores en el access de Telecinco.

Santiago Segura y Fran Perea, los invitados de David Broncano de este jueves en 'La Revuelta'

Pero quién visita hoy jueves, 9 de abril la emisión especial de 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Ilia Topuria, que regresará al espacio de Antena 3 antes de su próximo combate del próximo 14 de junio, en el que se enfrentará al norteamericano Justin Gaethje ante cinco mil personas en el que promete ser uno de los grandes eventos deportivos del año. Por su parte, David Broncano recibirá a Santiago Segura y más tarde, en la segunda emisión de la noche, a Fran Perea.

La entrevista en el horario habitual de 'La Revuelta' queda reservada para el cineasta, que visitará al humorista casi un mes después del estreno de 'Torrente, Presidente' en cines. Así, el actor hará balance sobre el éxito de la película en cines, las críticas que ha recibido durante las últimas semanas y su peculiar campaña de promoción invertida, lanzando el tráiler de la cinta días después de su estreno.

Fran Perea será el segundo en pasar por el sofá de David Broncano este jueves, y lo hará para presentar su último proyecto musical 'El hombre invisible, su nuevo álbum de estudio que llega acompañado de una gira de conciertos con la que ya se encuentra recorriendo la geografía española.