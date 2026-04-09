Grison hace saltar todas las alarmas en 'La Revuelta' tras lo visto en directo: "Tienes que ir al hospital ya"

Grison ha terminado convirtiéndose en uno de los protagonistas de 'La Revuelta' este miércoles al despertar una preocupación mayúscula entre sus compañeros por su salud. En clave de humor, el colaborador de David Broncano no ha dudado en mostrar ante la audiencia una herida que no termina de sanar tras un reciente viaje a África, y tanto el presentador como personal sanitario presente en el teatro no ha tardado en dar la voz de alarma.

Durante la sección de Jorge Ponce, el espacio de La 1 ha terminado rememorando la escena en la que hace unas semanas el intérprete mostró ante las cámaras su accidentada uña del pie. "¿Queréis que os enseñe un update de eso? Es que he estado en África y tengo algo peor", proponía este miércoles tras recordar dicho momento, desconcertando por completo a sus compañeros.

Preocupación mayúscula en 'La Revuelta' por las heridas de Grison: "No tiene gracia"

"La uña no, ahora mira que heridas me salen", ha anunciado Grison subiendo parte de su pantalón para mostrar dos heridas infectadas, una en cada pierna. "¿Pero es broma o es de verdad?", preguntaba algo confundido David Broncano antes de que el experto en beat box mostrase las lesiones. "No es nada, es lepra", bromeaban de fondo. "Pero eso ya no tiene gracia Marcos", le ha reprendido el presentador.

Spoiler: No ha ido al hospital. pic.twitter.com/c5XU9eUj9Q — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 8, 2026

Poco después, Broncano daba voz a dos trabajadoras del sector sanitario que se encontraban entre el público. "Que vaya al médico", le han sugerido ambas, preocupadas por el aspecto de las heridas. "Perdonadme, pero he estado mirando y Grison tiene que ir al hospital ya mismo", ha advertido entonces Miguel Campos con gesto serio desde el control del programa.

Y una vez los invitados han entrado al escenario, se han sumado al tono de preocupación generalizado por el estado de salud de Grison. "Tienes que ir al médico, eso no se está curando", le ha pedido Mariona Terés con gesto serio. "Es que está infectado, ¿Cómo te lo hiciste?", le ha preguntado Alejo Sauras. "Fue un raspón con una piedra", se limitaba a responder el colaborador.

"La última vez que le pasó algo así me pasó fotos y se las mandé a mi madre que trabaja en el hospital y me dijo 've corriendo al médico' y me respondió Grison 'ya me quedo más tranquilo", ha comentado entre risas Sergio Bezos, quitando hierro al asunto. "Cuando me dicen que tengo que ir al médico ya respiro", reconocía el músico con sorna.