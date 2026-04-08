Qué invitados visitan hoy, miércoles 8 de abril 'La Revuelta', el programa de David Broncano en TVE

Tras recibir una vez más a Noah Higón y despedir la noche con la actuación en directo de Mara Barros, 'La Revuelta' regresa este miércoles con más sorpresas. David Broncano se reencontró con la joven más de un año después de su primera aparición en el programa, en la que denunció la falta de investigación en enfermedades raras, entrevistándola de nuevo este martes para presentar 'Donde duele el aire', su nuevo documental.

La visita de la joven y la cantante se tradujo en un 8.7% de share y 1.133.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió firmar un 12.8% de share y 1.666.000 espectadores gracias a la visita de Paz Padilla. Por su parte, 'First Dates' cayó hasta el 8.4% de cuota de pantalla y 1.094.000 espectadores en el access de Telecinco.

Alejo Sauras y Mariona Terés, los invitados de David Broncano de este miércoles en 'La Revuelta'

¿Pero quiénes visitan hoy miércoles, 8 de abril 'La Revuelta' como invitados? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Kira Miró y Salva Reina, que regresan al espacio de Antena 3 para desvelar todos los detalles de 'Solos', la nueva película que protagonizan juntos y que llegará a las salas de cine este próximo 10 de abril. Por su parte, David Broncano recibirá a Mariona Terés y Alejo Sauras.

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El dúo de actores visitará por primera vez 'La Revuelta' juntos para desvelar todos los detalles de 'Barrio Esperanza' antes de su estreno, que aún no tiene fecha de llegada a La 1 tras semanas de intensa promoción. Esta nueva comedia protagonizada por Mariona Terés explora la vida de una ex reclusa que reconduce su vida convirtiéndose en profesora en su antiguo colegio tras sacarse la carrera en la cárcel.

Le acompaña Alejandro Sauras, que interpreta a uno de los profesores del centro que seguirá muy de cerca la nueva etapa de esta antigua alumna del colegio del barrio. Entre el elenco también destacan Mariano Peña ('Aída'), Ruth Núñez ('Yo soy Bea') y Arlette Torres ('Señoras del Hampa) entre otros. Así, David Broncano prescinde de despedida musical este miércoles para centrarse de lleno en el nuevo estreno de TVE.