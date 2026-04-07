La dirección de RTVE toma la decisión, ya confirmada, de redoblar 'La Revuelta' en su programación del jueves

La corporación RTVE ha confirmado a través de su guía de programación oficial que mantiene la doble apuesta por 'La Revuelta' de David Broncano en la noche del jueves. Por eso, el próximo 9 de abril La 1 albergará dos entregas de estreno: la primera en access -en su horario habitual- y la segunda extendiéndose entre las franjas de prime time y late night.

De este modo, la cadena pública presidida por José Pablo López retomará la estrategia implementada en las últimas semanas, que se vio interrumpida por el festivo de Semana Santa. Lo que significa, por ende, que TVE no se atreve por ahora a estrenar los productos que tiene en cartera y que ya viene anunciando intensamente.

Es el caso de la serie 'Barrio Esperanza' (cuya promoción se ha reforzado en los últimos días) o 'El Juicio', el court show con el que el periodista José Luis Sastre debutará en la pequeña pantalla y que resucitará el espíritu del mítico 'Tribunal Popular'. Parece que ambos espacios tendrán que seguir esperando para ver la luz mientras 'La Revuelta' sumará hasta cinco emisiones esta semana.

Con todo, replicando el plan de ofrecer el show comandado por David Broncano por partida doble, La 1 de RTVE pretenderá plantar cara a la sexta gala de 'Supervivientes 2026' en Telecinco (una competencia muy difícil de derribar) y a un nuevo capítulo de la ficción 'Perdiendo el juicio', que entra en su recta final en Antena 3.

Si bien, los registros de audiencia avalan la decisión de la dirección de TVE de redoblar 'La Revuelta' una semana más. El 19 de marzo, cuando se estrenó dicha estrategia de programación, la entrega principal lideró con un 13,5% de cuota con Pedro Almodóvar como invitado y la segunda fue segunda opción con un correcto 11,4%. El jueves siguiente, el 26 de marzo, los resultados fueron igualmente aceptables: 12,2% y 10,4% respectivamente.

Por otro lado, justo después de los dos programas inéditos de 'La Revuelta', La 1 de RTVE rellenará el resto de la noche del jueves con una reposición de 'Viaje al centro de la tele', que, ya bien entrada la madrugada, enlazará con 'La noche en 24 horas'.

Así queda la programación de La 1 el jueves por la noche