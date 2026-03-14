RTVE anuncia ya el estreno de 'El Juicio', nuevo formato con el que José Luis Sastre debuta en televisión, y muestra el plató

RTVE continúa ultimando detalles para el gran estreno de 'El juicio', el nuevo programa de La 1 que resucitará el espíritu de 'Tribunal Popular' y que pondrá a José Luis Sastre por primera vez al frente de un programa de televisión. Y en la última promo avanzada por la corporación, se muestra cómo será el plató en el que se celebren los juicios y la mecánica del formato, aunque el rol del presentador queda envuelto en misterio.

"Hay cuestiones que nos afectan a todos: la vivienda, la sanidad, la educación... Y como discutir en las cenas familiares no siempre resulta, hemos decidido llevarlos a juicio", anuncia el locutor de la Cadena SER en un nuevo vídeo promocional que muestra todas las inmediaciones del nuevo formato: desde el estrado que ocupará el juez, los puestos de la acusación y la defensa y el patio de butacas ocupado por el jurado popular.

El papel de José Luis Sastre en 'El juicio', la gran incógnita del formato tras la última promo lanzada por TVE

Así, José Luis Sastre ha esclarecido a través de la promo cuál será la dinámica de cada emisión, en la que someterán a juicio las problemáticas de interés social. "Con un juez que impondrá orden desde el estrado y dos abogados que defenderán posturas opuestas e interrogarán a testigos y expertos para convencer al jurado", ha comenzado adelantando el presentador de 'El juicio'.

Hay cuestiones que nos afectan a todos. Y como discutirlas en las cenas familiares no siempre resulta, hemos decidido llevarlas a juicio.



Muy pronto llega a RTVE ‘El juicio’ con @jl_sastre pic.twitter.com/Rib4Ahi09V — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) March 12, 2026

"Nueve ciudadanos afrontarán la tarea más difícil, reunirse en esta sala y dar su veredicto final", ha adelantado el comunicador sobre el crucial papel que tendrá el jurado popular en la resolución de los juicios, dejando también sin resolver cuál será su papel en el formato. "¿Y yo qué haré? Muy pronto lo descubriréis", ha señalado únicamente el periodista.

'El juicio', cuya fecha de estreno aún no ha sido anunciada, integrará en su dinámica todos los elementos propios de un juicio real: desde la presentación de argumentos a las partes, pasando por las declaraciones de testigos, presentación de pruebas, deliberaciones, veredicto y sentencia final.

A su vez, el formato incluirá entrevistas, elementos de investigación para presentar las pruebas, testimonios de importancia y datos desconocidos para el gran público sobre los temas populares a tratar. José Luis Sastre también conducirá piezas de seguimiento sobre algunos de los protagonistas de cada emisión, poniendo el foco en las historias y los distintos perfiles.