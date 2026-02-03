TVE ya anuncia el estreno de 'El Juicio', el nuevo formato con José Luis Sastre que resucita al mítico 'Tribunal popular'

TVE ha comenzado a calentar motores para el estreno de una de sus grandes apuestas de este 2026, 'El Juicio', el nuevo espacio de prime time que recuperará el espíritu del mítico 'Tribuna Popular', emitido en La 1 entre 1989 y 1991. El formato supondrá el salto a la televisión de José Luis Sastre, y durante su primera promo en la cadena han dejado claro cuál será el espíritu de sus debates, poniendo el foco en temas de vital importancia social.

A la espera de la confirmación de una fecha de estreno por parte de RTVE, la llegada del formato a la cadena se ha anunciado para "muy pronto" en un clip promocional que pone el foco en tres cuestiones que pretenden reflejar las preocupaciones actuales de la sociedad española.

José Luis Sastre presenta algunos de los temas centrales que se tratarán en 'El juicio', su nuevo programa para el prime time de La 1

"¿Es lícito hacer negocio con la vivienda? ¿Hemos normalizado las listas de espera en la Sanidad Pública? ¿Hay racismo en las aulas de nuestros colegios?", pregunta José Luis Sastre en la primera promo de 'El juicio', que promete llegar al prime time de La 1 como una radiografía de la sociedad española capaz de captar su pluralidad en un momento de desinformación, división y polarización ideológica.

"Estas preguntas y muchas más en 'El juicio', donde las sentencias las dictan los ciudadanos", adelanta el presentador, que hará un hueco en su agenda de la Cadena SER para dar su primer salto a los platós de televisión con este nuevo proyecto. Y aunque el primer adelanto no muestra más detalles sobre cómo se materializará finalmente esta nueva apuesta de TVE, el ente ya adelantó importantes detalles tras su anuncio el pasado noviembre.

'El juicio' contará con un juez y dos abogados cuya identidad será anunciada próximamente. Los juicios de cada emisión seguirán una estructura fiel a la realidad: presentación de argumentos, pruebas, alegatos finales, declaraciones de testigos, deliberación del jurado, veredicto y conocimiento de la sentencia final sobre el tema.

El formato conducido por José Luis Sastre tendrá además un jurado popular compuesto por nueve ciudadanos de a pie, que serán una representación demoscópica de la sociedad española seleccionada tras un proceso de casting riguroso. Durante la emisión, el espacio mostrará las conversaciones entre sus miembros, poniendo el foco en cómo evolucionan sus opiniones y momentos claves de cara a sus deliberaciones.

A su vez, 'El juicio' incluirá entrevistas, elementos de investigación para presentar las pruebas, testimonios de importancia y datos desconocidos para el gran público sobre los temas populares a tratar. El presentador también conducirá piezas de seguimiento sobre algunos de los protagonistas de cada emisión, poniendo el foco en las historias y los distintos perfiles para conseguir una representación rigurosa de cada tema sometido a juicio en el espacio.