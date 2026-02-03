TVE lanza hoy la nueva oferta que reemplaza a 'La Revuelta' en la noche de La 1: Así es 'Rescate al límite'

Este martes, 3 de febrero, La 1 de RTVE retransmite el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el Barcelona, lo que provocará que 'La Revuelta' se quede sin emisión de forma extraordinaria. La cadena pública ha preferido dar descanso al formato comandado por David Broncano antes que programarlo en prime time, que es lo que precisamente ocurría siempre que el fútbol invadía su franja de emisión original.

Así, en esta ocasión, 'La Revuelta' tampoco tendrá hueco en el horario de máxima audiencia, siendo reemplazada por 'Rescate al límite', un espacio documental de una única emisión en el que varios personajes repasarán el rescate infructuoso de Juanjo Garra, alpinista y cámara que perdió la vida durante una expedición a casi 8.000 metros de altura.

El formato ahondará concretamente en la extrema situación que Garra vivió en Nepal en 2013 antes de fallecer. Conocido por sus arriesgadas aventuras y por haber participado en programas de TVE como 'Al filo de lo imposible', el montañero participó en expediciones salvajes como Broad Peak, Manaslu, Annapurna, Everest, Karakorum o el Himalaya.

'Rescate al límite' cuenta así uno de los sucesos más extremos y fatales de la historia reciente del alpinismo cuando Juanjo Garra intentaba alcanzar la cima del Dhaulagiri, uno de los ochomiles de la cordillera del Himalaya más peligrosos. Inmovilizado y por encima de la denominada "barrera de la muerte", Juanjo comenzó una dramática carrera contrarreloj para salvar su vida.

Utilizando imágenes inéditas grabadas por los protagonistas, esta oferta que La 1 de RTVE ha decidido para la noche del martes narra minuto a minuto y con duros testimonios la compleja y arriesgada operación de salvamento que, finalmente, resultó sin éxito.

