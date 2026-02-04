RTVE renueva las tardes de La 2: Así queda la programación con 'Malas Lenguas' y el estreno de su nuevo magacín diario

La 2 también vive un gran momento en audiencias como La 1. Así, la cadena ha cerrado el mes de enero con un 3,3% de cuota, creciendo 3 décimas respecto al comienzo del año pasado y anotando su mejor enero de los últimos 16 años. Y para seguir reforzando la cadena, TVE prepara el estreno de 'Sukha', su nuevo magacín de tarde que hará tándem con 'Malas Lenguas'.

Así, a partir del lunes 16 de febrero, las tardes de La 2 ampliarán su apuesta por el directo con la llegada de 'Sukha', un nuevo magacín cultural que se emitirá a partir de las 19:30 horas justo después del programa que conduce Jesús Cintora y antes de 'Cifras y letras'. De esta forma, 'Malas Lenguas' no se verá afectado por este estreno y mantendrá intacto su horario de emisión habitual.

'Sukha' contará con producción propia de RTVE y se realizará desde Prado del Rey con el objetivo de reforzar la vocación de servicio público de la Corporación con una nueva propuesta de divulgación ambiciosa e innovadora con Miguel Ángel Hoyos ('Culturas 2') como director y con un triplete de presentadores.

El nuevo magacín que tomará el relevo de 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora contará con Pablo González-Batista ('Todo es mentira', 'Caiga quién caiga') como presentador titular junto a dos rostros de TVE como Jero Fernández ('Saber vivir' y 'La hora de La 1') y Susana Castañón ('Telediario').

"No es diferente, es raro como lo somos todos, y partimos de la convicción de que necesitamos la cultura para mirar el mundo. Ofrecemos una mirada muy amplia a la cultura con curiosidad, crítica y disfrutona", defiende Miguel Ángel Hoyos sobre lo que veremos en 'Sukha'.

"'Sukha' es un espacio fabuloso para hablar de cosas que nos hacen felices. Un espacio que necesita la tele, España, y la cultura", destacó por su parte Pablo González-Batista en la presentación de la nueva temporada de La 2 en la que se presentaron además los nuevos programas de Iñaki Gabilondo, Loles León y Joaquín Reyes, entre otros 13 nuevos lanzamientos.

Así será 'Sukha', el nuevo magacín de tarde de La 2

Jero Fernández, Susana Castañón y Pablo G. Batista, presentadores de 'Sukha'

'Sukha', palabra sánscrita, significa felicidad, placer y bienestar, términos sobre los que va a girar este nuevo programa. El uso de múltiples pantallas, las conexiones en directo, el seguimiento de la actualidad con mesas redondas y debates, junto a colaboraciones de expertos, la incorporación de nuevos formatos, la cultura y el arte en vivo, y la interacción con la audiencia serán los elementos clave del nuevo espacio que llegará a principios de febrero a La 2.

Los presentadores propondrán a los espectadores una amplia mirada al panorama cultural actual: desde presentaciones en todos los territorios hasta las novedades musicales con conciertos en directo en plató. La salud física y mental y el bienestar tendrá también un espacio importante en este magacín. Habrá hueco además para hablar de divulgación, de viajes, de gastronomía, de medio ambiente, de música y arte en vivo y de actualidad y participación.

Así quedarán los horarios de la nueva programación vespertina de La 2 de RTVE