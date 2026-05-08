El aviso de Javier Aroca a Jesús Cintora por lo que le puede pasar tras su éxito en TVE: "Eres un peligro para los fachavirus"

Este jueves, 'Malas Lenguas' obtuvo su segunda mejor marca histórica en la tarde de La 2 con un gran 8,1% de cuota de pantalla y 586.000 telespectadores de media imponiéndose a sus grandes rivales. Por ello, un día después, Javier Aroca no ha dudado en lanzarle una advertencia a Jesús Cintora para que tenga cuidado con sus rivales.

Y es que 'Malas Lenguas' se impuso este jueves tanto a 'Más vale tarde' en La Sexta, que en la estricta franja de competencia anotó un 5,3%, como a Cuatro con 'Todo es mentira' y 'Lo sabe, no lo sabe', que se quedó en un 5,7%. Por si fuera poco, el magacín producido por Big Bang Media estuvo a punto de superar también a Telecinco y Antena 3.

Unos datos que confirman el éxito que está cosechando 'Malas Lenguas' y el daño que está haciendo la llegada de Jesús Cintora al resto de ofertas de la tarde como bien ha sucedido por las mañanas con Javier Ruiz y el liderazgo de 'Mañaneros 360' frente al resto de cadenas.

En medio de todo esto, Javier Aroca le dedicaba unas palabras al presentador justo al final de su conexión con el programa para analizar la última hora sobre la guerra política por la gestión del hantavirus. "Ayer Manu Levin habló del fachavirus y yo se lo voy a copiar. El problema es que el fachavirus está contagiándolo todo y contagia las opiniones, los análisis, los editoriales, defendámonos del fachavirus que es el que contamina al crispivirus. El problema de este país es que hay mucho facha", soltaba el sociólogo.

"Si las redacciones, si las tertulias, si los espacios mediáticos democráticos están contaminados por el fachavirus estamos muy fastidiados y jodidos y no podemos esperar a votar. Tenemos que construir y tener espíritu crítico y tener que saber quién nos quiere engañar y quién no nos quiere engañar", incidía Aroca haciendo un llamamiento a levantarse contra lo que él considera el gran peligro de la sociedad.

"Cada vez hay más tertulias con más infiltrados con el virus del fascismo que es el fachavirus y eso deberíamos combatirlo todos o al menos los demócratas. Ya sabemos que hay muchos que no son demócratas, pero cuidado que lo que está en peligro es la democracia y lo primero que hay que hacer es identificar a los fachavirus y a los fachavíricos y a las tertulias fachavíricas", sentenciaba.

💥 @JavierArocaA y @Pereira_Hugo_ debaten, en #MalasLenguas y desde posiciones muy alejadas, la estrategia de confrontación de la derecha, ahora con el hantavirus como leivmotiv pic.twitter.com/0hVrEbnVIN — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) May 8, 2026

Tras ello, Jesús Cintora se disponía a despedirle porque se quedaba sin tiempo. "Avanzamos Aroca, ve con Dios. Ve terminando que se nos acaba el tiempo", le decía el presentador. "Es que te quiero felicitar porque eres un crack, estás haciendo unas audiencias maravillosas y te digo que pongas el culo contra la pared porque van a ir contra ti porque con esas audiencias eres un peligro para los fachavirus", le decía el colaborador. "Las audiencias son de todos", se limitaba a replicarle Cintora.