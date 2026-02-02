RTVE anuncia la nueva programación de La 2 con los fichajes de Iñaki Gabilondo, Loles León, Alba Flores y más de 10 estrenos

RTVE prepara una gran revolución para la programación de La 2 con más de diez estrenos durante los próximos meses. La cadena pública ha presentado este lunes toda su nueva parrilla con el lanzamiento de 'Sukha', su nuevo magacín cultural diario para sus tardes como gran baza.

Sergio Calderón, el director de TVE, ha presumido del momento dulce que vive la corporación tras haber cerrado el mes de enero con grandes datos de audiencia. "La 2 es además la demostración de que la relevancia es compatible con el servicio público", destacaba el directivo. "Tenemos toda la ilusión del mundo puesta en este programa que llega en el mejor momento; en un mundo tan convulso, aquí abrimos una ventana a aquellas cosas que nos hacen sentir mejor, a hablar de las cosas que hacen de este mundo un lugar mejor", exponía por su parte Urbana Gil, directora del área de Cultura y Sociedad de TVE sobre la nueva apuesta de La 2 para sus tardes.

'Sukha', una mirada a la cultura "curiosa, crítica y disfrutona"

Como decimos la gran baza de La 2 para esta nueva temporada es 'Sukha', el nuevo magacín cultural que llegará el 16 de febrero a las tardes de La 2 haciendo tándem con el exitoso 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora a partir de las 19:30 horas.

Este nuevo formato de producción propia que se realizará desde Prado del Rey contará con Pablo González-Batista ('Todo es mentira'), Jero Fernández ('Saber vivir' y 'La Hora de La 1') y Susana Castañón ('Telediario') como presentadores.

El uso de múltiples pantallas, las conexiones en directo, el seguimiento de la actualidad con mesas redondas y debates, junto a colaboraciones de expertos, la incorporación de nuevos formatos, la cultura y el arte en vivo, y la interacción con la audiencia serán los elementos clave del nuevo espacio que llegará a principios de febrero a La 2.

Los presentadores propondrán a los espectadores una amplia mirada al panorama cultural actual: desde presentaciones en todos los territorios hasta las novedades musicales con conciertos en directo en plató. La salud física y mental y el bienestar tendrá también un espacio importante en este magacín. Habrá hueco además para hablar de divulgación, de viajes, de gastronomía, de medio ambiente, de música y arte en vivo y de actualidad y participación.

Iñaki Gabilondo, Loles León, Alba Flores y Joaquín Reyes, nuevos fichajes de La 2

Presentación de la nueva temporada de La 2.

Asimismo, La 2 ha presumido de que en los próximos meses reforzará su apuesta por la literatura con un nuevo estreno: 'La gran aventura de la lengua española', un programa con el que Iñaki Gabilondo regresa a TVE. Un programa que hará un recorrido divulgativo por la historia del español en el que participa el Instituto Cervantes y la Real Academia de la Lengua.

Iñaki Gabilondo se ha mostrado orgulloso de volver a TVE "con todas mis ganas, porque son asuntos en los que creo firmemente como es la lengua española que ha adquirido mucha dimensión y es nuestro principal tesoro".

El periodista también participará en 'El Exilio', una docuserie en la que compartirá presentación con la actriz Alba Flores, y que retratará el exilio de miles de españoles tras la Guerra Civil. "Es un asunto digno de ser planteado y recordar, que nos permitirá hacer justicia a otra de las realidades de nuestro tiempo", destacaba el presentador.

Otro de los ejemplos de la apuesta por la literatura en esta temporada de La 2 es 'Cervantes por el mundo', un nuevo espacio para conocer el trabajo de las distintas delegaciones del Instituto Cervantes, presentado por Ken Appledorn. Y la historia también ganará peso en la parrilla de La 2 de TVE con el lanzamiento de 'Aprobado en Historia', un panel show de divulgación histórica con humor, presentado por Joaquín Reyes. "Lo mío es la divulgación de la chorrada pero aquí, acompañada de historia, es un reto divertido. Queremos presentar la historia de otra manera", aseguraba el humorista.

Durante la presentación también se ha avanzado el estreno de 'Zero Dramas', el nuevo formato que presentará Loles León. Se trata de un talk show en el que se debatirá de una forma canalla, divertida e irreverente sobre temas muy actuales, como los desnudos de la IA, la esclavitud de la belleza o los nuevos tipos de parejas. Además, contará con una sexóloga y psicóloga para abrir El consultorio sexual. "Somos los que vamos a última hora y ya, cero dramas. Un programa canalla, cañero, divertido y con un consultorio de sexología para las dudas que se siguen teniendo en el tema", explicaba Loles León.

La ciencia seguirá siendo otro de los pilares de la programación de La 2 por partida doble. Primero con la nueva temporada de 'Orbita Laika', que contará con Eduardo Sánchez Cabezudo y Ricardo Moure como presentadores y con público en el plató. Y después con el estreno de 'No me lo puedo creer', un nuevo formato destinado a analizar los bulos científicos, con Pere Estupinyà.

Y en el terreno de los viajes, La 2 seguirá contando con 'La vuelta al mundo en 80 likes' con Eva Rojas y Carlo Cuñado; y 'Sin plan', un programa de viajes con el aventurero Charly Sinewan. También viajará Alex O´Dogherty a través del programa 'Ríos', estrenado recientemente. No faltarán tampoco los programas gastronómicos como 'De tapas por España', que graba su tercera temporada, con Adrienne Chaballe.

El esperado estreno de 'Trivial' y un nuevo concurso con Rodrigo Vázquez

Aitor Albizua y Egoitz Txurruka, presentadores de 'Cifras y letras' y 'Trivial'

Si hay un formato que ha dado muchas vueltas es 'Trivial'. La adaptación del célebre juego de mesa llegará por fin a la parrilla después de que se haya anunciado en varias ocasiones tanto para La 1 como para La 2.

Por lo pronto, TVE prepara una noche muy especial en el prime time de La 1 bajo el nombre de 'Aprender jugando' con el estreno de 'Trivial' y la celebración de los 35 años de 'Cifras y letras', el concurso de Aitor Albizua que sigue haciendo récords en el access de la cadena. "Lo vamos a celebrar en una noche en la que vamos a darlo todo para decidir el destino de ‘Trivial", destacaba Sergio Calderón. "Es el juego de mesa que todos hemos jugado y disfrutado. Vamos a hacerlo espectacular y a lo grande y una dinámica muy conocida. Un orgullo poder hacerlo en RTVE", relataba Egoitz Txurruka.

El concurso más veterano, 'Saber y ganar' seguirá también acompañando a la audiencia cada sobremesa con Jordi Hurtado y Rodrigo Vázquez. Precisamente este último se pondrá al frente de un nuevo game show llamado 'Captcha, no soy un robot', con la IA como protagonista y en el que los concursantes deben enfrentarse a una serie de pruebas que requieren ingenio, creatividad y agilidad mental. Un espacio que cuenta con financiación de los Fondos Next Generation EU.

Por último, cabe destacar que La 2 seguirá contando en su parrilla con sus grandes clásicos como 'Historia de nuestro cine' con Elena S. Sánchez, 'Versión Española' y 'Atención obras' con Cayetana Guillén Cuervo y 'Días de cine' con Gerardo Sánchez. También seguirán 'Metrópolis' y 'Los conciertos de Radio 3' así como 'La aventura del saber' con Mara Pettersen y Fede Cardelús y 'Aquí hay trabajo' con María José Molina y Antolín Romero. Y en prime time seguirán también 'Al cielo con ella' con Henar Álvarez y 'Plano general' con Jenaro Castro

Las novedades editoriales y el amor por la lectura siguen asomándose cada semana a La 2 con Òscar López y su equipo en 'Página Dos', y en los viajes literarios de 'Un país para leerlo', guiados por Laura Chivite. Y el mejor escaparate para el universo de la moda y la cultura que la envuelve sigue en 'Flash Moda', con Nieves Álvarez.