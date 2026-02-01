Loles León, nueva cara de RTVE: La corporación ficha a la actriz para presentar un nuevo programa de prime time

RTVE sigue reforzándose con nuevos fichajes. En concreto, La 2 trabaja en una revolución de su parrilla con nuevos formatos y caras como los de Iñaki Gabilondo, Alba Flores o Pablo González-Batista. Y a ellos se sumará próximamente Loles León con un nuevo formato de debate social y sexología.

Así, La 2 trabaja en nuevos formatos de cara a este 2026 con los que seguir reforzando su marca después de haber cerrado su mejor enero de los últimos 16 años con un 3,3% de cuota y de haber conseguido su mejor tarde desde marzo de 2006 con un 4,4% gracias a los grandes datos que cosecha a diario 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora.

Uno de los nuevos espacios será 'El exilio. La España sin historia', un programa documental que conducirán Iñaki Gabilondo y Alba Flores y que intentará retratar el impacto que el exilio republicano tuvo en escenarios clave de la geografía española como Alicante o Cáceres.

Loles León, la nueva cara del prime time de La 2

A ellos se sumará también un nuevo espacio para su prime time que combinará el debate social con colaboradores con la sexología y para el que TVE ha cerrado el fichaje de Loles León. La actriz será la encargada de conducir este nuevo formato producido por Win Win Audiovisual ('Pasa sin llamar') según avanza El Confi TV.

Cabe recordar que precisamente, Loles León fue uno de los primeros nombres que sonó para presentar esta fallida apuesta que emitió este verano La 2 en su prime time tras quedarse sin hueco en La 1. Sin embargo, la actriz se cayó a última hora de este proyecto que contó con Inés Hernand, Alba Carrillo, Carmina Barrios y Mariona Casas como presentadoras.

En este nuevo formato que prepara La 2, Loles León derrochará todo su tono canalla y su particular humor y podrá además aportar toda su experiencia. Un trabajo que la actriz compaginará con la nueva temporada de 'La que se avecina' y que supondrá su regreso a TVE donde ya fue jurado de 'MasterChef Abuelos' y concursante de la primera edición de 'MasterChef Celebrity' así como colaboradora en 'Lazos de sangre', 'Amigas y conocidas' o '¡Hola Raffaella!'.