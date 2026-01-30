RTVE arrebata a Mediaset al sustituto de Risto Mejide para presentar su nuevo programa diario en las tardes

TVE sigue fijándose en Mediaset para ampliar su nómina de presentadores. Después de los fichajes de Marta Flich y Jesús Vázquez, ahora la cadena pública ha cerrado la contratación de Pablo González Batista para ser el presentador del nuevo magacín cultural de las tardes de La 2.

De esta manera, Pablo González Batista dejará 'Todo es mentira' para pasar a presentar 'Sukha', el nuevo magacín que prepara La 2 para sus tardes según ha avanzado Yotele. Cabe recordar que el periodista fue precisamente el encargado de sustituir a Marta Flich como copresentador del programa hasta la incorporación de Laila Jiménez.

Tras ello, Pablo González Batista se ha mantenido como presentador sustituto de Risto Mejide durante sus vacaciones en 'Todo es mentira' así como del programa de los viernes. De hecho, este viernes se ha puesto al frente del formato antes de su despedida.

De esta manera, Pablo González Batista abandona definitivamente Mediaset donde en los últimos años también le hemos podido ver como presentador de otros formatos como 'La última noche' con Sandra Barneda y la última etapa de 'Caiga quién caiga' en Telecinco junto a Santi Millán y Lorena Castell.

Tras su fichaje por TVE, Pablo González Batista se ha despedido este viernes de forma velada de 'Todo es mentira'. "El lunes os queremos aquí en 'Todo es mentira'. Por favor no dejéis nunca de ver este programa, es un milagro y en la tele los milagros se dan poquito así que hay que cuidarlos. Un beso muy fuerte, ha sido un lujo, gracias a todos", comentaba el presentador en su despedida.

Pablo González Batista, de 'Todo es mentira' a presentador de 'Sukha' en La 2

Así, Pablo González Batista saltará a La 2 para conducir junto a Susana Castallón el magacín 'Sukha', que emitirá la cadena en sus tardes a partir de las 19:30 horas justo después de 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora.

Con producción propia de RTVE, el nuevo magacín se realizará desde los estudios de Prado del Rey con el objetivo de reforzar la vocación de servicio público de la Corporación con una nueva propuesta de divulgación ambiciosa e innovadora.

Los presentadores propondrán a los espectadores una amplia mirada al panorama cultural actual: desde presentaciones culturales en todos los territorios hasta las novedades musicales con conciertos en directo en plató.

La salud física y mental y el bienestar tendrá también un espacio importante en este magacín. Durante el programa habrá hueco además para hablar de divulgación, de viajes, de gastronomía, de medio ambiente, de música y arte en vivo y de actualidad y participación.