Euprepio Padula señala lo que muchos creen sobre María Rey tras su alegato contra Vito Quiles en Telemadrid

De entre las innumerables críticas que ha recibido Vito Quiles tras su última polémica, hubo una que destacó sobre las demás, la de María Rey. Y es que la periodista, utilizó el espacio que presenta en Telemadrid, '120 minutos', para cargar contra el agitador ultra, dejando claro que no es "periodista", como él se hace llamar, sino un "activista".

Todo después de que Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, interpusiera una denuncia contra Vito Quiles tras asegurar haber sido víctima de "una agresión" en el interior de una cafetería donde se encontraba con unas amigas. Al parecer, el ultraderechista le habría impedido su salida del establecimiento de muy malas formas. Una vez fuera del local, como se puede ver en el vídeo que él mismo compartió en sus redes sociales, la persiguió para que contestara a sus preguntas, en un nuevo episodio de acoso.

Sobre ello se pronunció María Rey, quien desde el 2023 es Presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, en la cadena pública madrileña. No le importó jugarse su puesto de trabajo, debido a que Telemadrid se ha convertido en un medio propagandístico de Isabel Díaz Ayuso. De hecho, en numerosos programas de la cadena, como el de Antonio Naranjo, han mostrado su apoyo en diversas ocasiones a Vito Quiles.

El aplaudido alegato de María Rey contra Vito Quiles

Mirando a cámara y visiblemente enfadada, la presentadora hizo un aplaudido alegato en favor del buen periodismo, ese que no desempeña Quiles. "Un periodista pregunta, pero no es el centro ni el foco del interés. Y cuando se convierte en eso, primer elemento por el que se salta el código deontológico", empezó diciendo.

"Sobre lo que los periodistas consideramos que es periodismo, tenemos que decirlo nosotros, porque nosotros tenemos también una dignidad como profesión y cuando alguien se salta todas las barreras para buscar su protagonismo y su negocio, el que está poniendo en riesgo nuestra dignidad como oficio es él, el que se dice compañero que en absoluto lo es", prosiguió María Rey, dejando claro que Vito Quiles "es un activista, y no es un periodista. Y lo digo aquí y lo diré las veces que haga falta".

Anticipándose a las críticas que pudiera recibir, confesó: "Siento mucho si quizás exceda mis funciones como presentadora, pero me siento implicada como presentadora, como periodista con 35 años de trayectoria y como Presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, me siento implicada. Y denuncio una vez más que eso no es periodismo". "Hemos visto lo que Vito Quiles quiere que veamos para el fin y el objeto que busca Vito Quiles, que no es el de informar desde la honestidad que es lo que tiene que hacer un periodista", sentenció María Rey.

Euprepio Padula muestra su apoyo a María Rey

Un alegato que recibió infinidad de aplausos en redes sociales, sobre todo si tenemos en cuenta el medio desde donde lo dijo, una televisión que siempre se ha posicionado del lado de agitador ultra. La valentía de la presentadora también fue elogiada por uno de sus compañeros de profesión, Euprepio Padula, quien a través de su cuenta de X le mostró todo su apoyo.

"Aplaudo a María Rey por haber en '120 minutos' defendido el periodismo ante las recientes polémicas generadas por el sicario informativo. María ha señalado que esta actitud vulnera los principios más básicos de la profesión y ha dicho claramente que estas conductas con una búsqueda de beneficio personal y notoriedad que pone en riesgo el prestigio de los profesionales del sector en España", ha escrito el periodista y colaborador de RTVE.

Además, Euprepio Padula recuerda que "Estas palabras toman relevancia por ser emitidas en Telemadrid donde al sicario se le entrevista y no se le critica". "Aquí os paso una entrevista a María Rey en mi canal de YouTube para conocerla mejor", ha concluido el italiano, adjuntando la entrevista que le hizo a la periodista en su programa de YouTube, 'El Círculo Independiente'.