Euprepio Padula deja una sentencia imbatible contra Alaska por lo que ha dicho de la retirada de España de Eurovisión

El experto en liderazgo político y colaborador de TVE, Euprepio Padula ha sido claro y rotundo con su reacción a las palabras de Alaska cuestionando la salida de España del Festival de Eurovisión y el boicot que se pretende hacer desde algunos países y sectores a Israel.

"Para mí es un festival de música y lo será siempre. Lo lamento como fan que disfruta con un festival de música y no puedo pensar en otra cosa", aseguraba Alaska recientemente en una entrevista en la Cadena SER.

"Yo es que estoy en contra de todos los boicots. Me da igual los que sean. Y contra quién y con qué sean. Aunque esté yo super a favor de lo que tú estás argumentando, yo no entiendo el boicot. Me parece una forma de exclusión", denunciaba la artista en 'La Hora Extra'.

Por último, Alaska lanzó una propuesta para todos aquellos que cuestionan la presencia de Israel en Eurovisión. "Si ustedes quieren hacer un festival de las Naciones Unidas musicales, háganlo", añadía en unas declaraciones que han levantado mucha polémica y a las que ha reaccionado Euprepio Padula.

Así, el italiano, que se ha mostrado muchas veces como gran fan de Eurovisión, no ha dudado en responder a las palabras de Alaska. "Madre mía Alaska. NO entiende el boicot, ningún boicot. Los artistas deberían ser unos saltimbanquis que no luchan por la paz, derechos humanos u otros ideales", empieza diciendo.

"Seguro que le ha encantado la ceremonia de los Oscar de este año. Todos calladitos", sentencia Padula señalando así a la vocalista de Fangoria por querer ser equidistante en un asunto como este en el que se está condenando el genocidio en Gaza y el uso que hace Israel de Eurovisión para blanquearse.