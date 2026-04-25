Alaska da que hablar con lo que sentencia de la salida de España de Eurovisión y el boicot a Israel

Alaska se ha opuesto a cualquier tipo de "boicot" contra Eurovisión 2026 por permitir la participación de Israel, pese al genocidio que sigue cometiendo en Gaza. La cantante ha visitado la Cadena Ser, donde ha dejado claro su posición sobre la retirada de España del certamen por ese mismo motivo.

Sin pelos en la lengua, Alaska se ha mostrado contraria a la decisión tomada por RTVE: "Para mí es un festival de música y lo será siempre. Lo lamento como fan que disfruta con un festival de música y no puedo pensar en otra cosa". Por ello, confiesa estar "en contra de todos los boicots", incluso aunque ella misma "esté a favor de lo que se esté argumentando".

Por tal motivo, no apoya a los más de 1.100 artistas y personalidades de la cultura que llaman al boicot a Eurovisión 2026 por "encubrir el genocidio" de Israel. Brian Eno, Massive Attack, Macklemore y la eurovisiva española Blanca Paloma se encuentran entre los firmantes. Sin embargo, para la mujer de Mario Vaquerizo, "el boicot me parece una forma de exclusión".

La controvertida propuesta de Alaska a quienes llaman al "boicot" hacia Eurovisión

Alaska cree que Eurovisión es "el festival de la música", y no duda en lanzar una propuesta a quienes apoyan el boicot: "Si ustedes quieren hacer un festival de las naciones unidas musicales, háganlo, pero para mí es un festival de música". Una opinión contraria a la de otros muchos artistas españoles, como Agoney, el último en defender la decisión tomada por RTVE.

En otro orden de cosas, la vocalista de 'Fangoria' cree que el Benidorm Fest "podría funcionar de forma independiente": "En su razón de ser era elegir un representante para Eurovisión. Pero bueno, podríamos tener un festival al margen de todo. Me encantaría que siguiera existiendo".

De hecho, recuerda que "los experimentos de televisión en los 60 y 70 se extinguían, cuando se elegían no tenían sentido". "Pero, ¿por qué no un programa musical donde todo el mundo pueda ir?", se pregunta. De esta forma, Alaska apuesta por recuperar algunos formatos de antaño como 'Música sí', de RTVE.

La decisión de España de abandonar Eurovisión 2026 se produjo el pasado 4 de diciembre, cuando la UER confirmó que Israel iba a formar parte del festival, pese a la masacre que estaba cometiendo sobre Gaza. "La salida del Festival implica además que RTVE no emitirá la final de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14", aseguró la corporación pública en un comunicado.

España no ha sido el único país en retirarse de Eurovisión. Islandia, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda siguieron nuestros pasos y declinaron participar en el certamen mientas la UER siga "blanqueando" al estado genocida de Israel.