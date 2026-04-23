Agoney da una incontestable sentencia a la decisión de RTVE de retirar a España de Eurovisión 2026 por Israel

Agoney saltó a la fama gracias a su paso por 'OT 2017', edición en la que coincidió con Aitana, Amaia o Ana Guerra. Desde entonces, el tinerfeño no ha parado de trabajar. Inmerso en su gira, acaba de sacar un tema que es un canto a la libertad, 'Algún día', dedicado a esas parejas LGTBI que no pudieron ser.

El cantante se basa en la experiencia de unos amigos de sus padres, una historia real, que no personal, ya que no es su caso. Agoney ha concedido una entrevista a '20 Minutos' donde, entre otras cosas, da su opinión sobre la decisión de RTVE de no participar este año en Eurovisión debido a la participación de Israel. Una decisión que a él le parece maravillosa.

"Yo lo veo superbién, maravilloso, debe ser así. Yo, Agoney, siento que la política está en todo y en la música también. Y hay cosas que están por encima de la música, siendo sincero, y la vida de la gente está por encima de la música y de un festival. Y las guerras están por encima de todo esto. Decir que no pasa nada y que hay que ir con todo a mí no me parece lo correcto. Y yo aplaudo la decisión de Televisión Española de no haber participado en el festival abiertamente", sentencia el artista.

🎙️ Agoney apoya la decisión de España de marcharse de Eurovisión 2026 https://t.co/WjiaNcygdE pic.twitter.com/7bmooDkD3X — 20minutos.es (@20m) April 22, 2026

Agoney confiesa quiénes eran sus favoritos del último Benidorm Fest

El próximo año se cumplirán 10 de 'OT 2017', la edición que supuso el regreso de 'Operación Triunfo' a TVE y el renacer del concurso. A la pregunta de si se están planteando hacer alguna especie de reencuentro, él reconoce que "no me ha llegado ninguna carta, ningún aviso, ningún email. No sé nada de ningún encuentro". Eso sí, asegura que tienen un grupo de WhatsApp de aquella edición en el que se van poniendo al día: "Es curioso que me pregunten tanto por el grupo de WhatApp. Creo que a todos mis compañeros se les pregunta. Hasta que nadie diga lo contrario, el grupo sigue. Y a tope".

También habla Agoney sobre su paso por el Benidorm Fest 2025 como artista invitado. Sin tapujos, el tinerfeño confiesa quiénes eran sus favoritos: "Esto ya no pasa nada por decirlo. A ver, 'T amaré' (la canción ganadora) me encantaba, es muy pegadiza. Es que eran todos muy buenos. Luego me gustó mucho Rosalinda Galán y The Quinquis. Yo soy muy de The Quinquis, cuando los vi en directo me puse en pie, me gustó mucho su propuesta y la energía que tenían era brutal. Que sigan mucho tiempo, por favor. Faltan artistas como The Quinquis en este país".

Ahora, esta inmerso en su gira, 'Dicotomía Tour Parte II', que terminará el 13 de junio en Madrid. "Y estaré sacando música, singles, con mucho amor, con muchas historias", explica sobre sus próximos proyectos. Precisamente sobre esos nuevos temas, comenta que "hay de todo. Estoy muy ilusionado con la música que voy a publicar. No quiero perder nunca la ilusión por crear música. 'Algún día' me ha devuelto la ilusión por compartir la música, porque he visto que la música no simplemente se queda en 'qué bonita', sino que traspasa y las historias también atraviesan a las personas y ves que lo que compartes es recíproco", sentencia.