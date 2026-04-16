Aitana acusa al programa de Joaquín Prat de difundir una falsa "exclusiva" en Telecinco: "No ensuciéis con mentiras"

No es habitual que Aitana entre a desmentir las cosas que se dicen sobre ella en los programas de televisión, y menos si tienen que ver con su vida privada. Sin embargo, este miércoles ha hecho una excepción tras la información que han dado en 'El tiempo justo' sobre su relación con el youtuber y creador de contenido Plex.

Según apuntaba el programa presentado por Joaquín Prat en Telecinco, Aitana y Plex estarían atravesando una grave crisis. En concreto, era el periodista Álex Álvarez el que daba la noticia: "Es una crisis". Todo ocurrió antes del confesionario de la cantante con Rosalía durante su concierto en el Movistar Arena de Madrid, como así ha explicado Leticia Requejo: "Antes del confesionario, Plex y la cantante tienen una conversación importante donde ella le pide a él pasar más tiempo juntos".

Citando fuentes cercanas a la pareja, el origen de esa charla vendría porque el creador de contenido "está enfocado en su trabajo" y en sus "viajes". "Aitana echa de menos pasar más tiempo con él, y ese es el motivo de su discusión", aseguró la colaboradora de 'El tiempo justo', aunque dejó claro que "no estamos hablando de una ruptura definitiva, sino de una crisis".

Aitana acusa a 'El tiempo justo' de mentir y niega su crisis con Plex

Aunque podía haber dejado pasar esta información, como otras muchas que se dan sobre ella, en esta ocasión, la catalana ha decidido desmentir categóricamente al programa de Telecinco. Lo ha hecho a través de su cuenta de X, donde, compartiendo la noticia de la que se han hecho eco otros medios de comunicación, ha negado estar atravesando una crisis de pareja.

"No me gusta pronunciarme sobre este tipo de noticia… pero tampoco me gusta que ensuciéis lo más bonito que tengo con mentiras. Nunca he sido tan feliz ni me he sentido tan llena de amor", ha sentenciado Aitana. De esta forma, ha cargado contra 'El tiempo justo', a los que ha acusado de mentir. Tendremos que esperar a esta tarde para conocer la reacción del equipo del programa a este comunicado de la artista.

no me gusta pronunciarme sobre este tipo de noticias… pero tampoco me gusta que ensuciéis lo más bonito que tengo con mentiras.

nunca he sido tan feliz ni me he sentido tan llena de amor 🫶🏼 https://t.co/b19GFElPsQ — AITANA (@Aitanax) April 15, 2026

Estos rumores llegan después de que Aitana anunciara que iba a dejar un poco de lado las redes sociales para centrarse en su próxima gira. "Mi relación con las redes ya sabéis que nunca ha sido la mejor, pero ahora quiero tomármelo de otra forma, postear cosas que valgan la pena cuando lleve un tiempo sacando fotos y que lo que publique sea de mi día a día, pero no fotos por poner fotos, que no sea como una presión que me meto yo sin querer", comenzó escribiendo ene su canal de WhatsApp.

Aitana se aleja de las redes sociales para centrarse en su gira

"Quiero ser real con vosotros al 100% y la verdad, no creo que vaya a ser la típica persona que postee mucho de ahora en adelante, o quién sabe, son etapas. En época de gira pues obvio sí, porque sale orgánico y natural compartir con mi 'gente' la gira que estamos haciendo y, bueno, que sea algo natural, que salga solo y sea bonito y orgánico", continuaba explicando la catalana.

"Pero ahora que estoy de ensayos y también haciendo mucha música, pues estoy más enfocada en hacer eso y no estar haciendo fotos. También porque en ensayos no puedo tomar muchas fotos porque quiero que sea sorpresa", confiesa Aitana. Como conclusión, deja claro que "quiero disfrutar la gira con vosotros en persona, quiero disfrutar el hacer música, quiero disfrutar el día a día con la gente que quiero y no estar pensando todo el rato que debería estar haciendo fotos o sacar contenido, porque la verdad eso no es lo que me hace feliz".

"Me hace feliz la música y estar encima del escenario que me muero de ganas. Ha pasado casi un año ya, y me hace feliz estar menos con el móvil también", concluye Aitana. Una reflexión que dio pie a que algunos pensaran que podría estar atravesando una crisis con Plex. Algo que ella ahora se ha encargado de desmentir.