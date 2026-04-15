Joaquín Prat paraliza 'El tiempo justo' por la drogadicción de su hermano más desconocido: "No me quedan lágrimas"

Joaquín Prat ha vivido un emotivo momento junto a Ana Milán y su hermana en 'El tiempo justo' este miércoles al sincerarse sobre el impacto que las drogas han tenido en su familia. El presentador, tras ver un adelanto de la entrevista de Alejandra Prat en 'Ex, la vida después', no ha dudado en dirigirse a su hermano Federico con un directo mensaje sobre su problema con las adicciones.

"Igual los espectadores no se lo van a creer, pero ayer me ofrecieron ver los totales de mi hermana en el programa, su participación desde el punto de vista de la familia que tiene a un adicto en casa... Y dije que no, que prefería verlo ahora", ha confesado el rostro de Telecinco tras recibir a la presentadora del espacio de Cuatro y su hermana, que este miércoles protagoniza un fragmento de 'La vida después de las adicciones'.

Joaquín Prat se sincera sobre el problema de adicciones de su hermano: "Casi se lleva a mi familia por delante"

Y después de ver el adelanto del programa de esta noche, en el que Alejandra Prat se sincera sobre el profundo impacto que los problemas con las drogas de su hermano tuvieron en su familia, Ana Milán se ha dirigido a ambos con un mensaje de agradecimiento. "Es hora de hablar desde el respeto. Hace mucho que conozco a vuestra familia y sois de una generosidad increíble", ha subrayado la invitada aplaudiendo la entereza y valentía de Joaquín Prat y su círculo.

"Yo sufría al pensar cómo mi testimonio podía afectar a mi hermano, que he visto ahora cómo se emociona un poco, cómo podía afectar a mi hermana, mi madre... Y cómo le puede afectar a él", ha explicado Alejandra, confesando el principal miedo que enfrentó de cara a abrirse en canal en el espacio de Cuatro. "Porque de verdad, cuando estás ahí al lado y es alguien a quién quieres dices 'cuándo vas a tomar la decisión de decir hasta aquí", ha insistido sobre la situación de su hermano, que vive en La Línea de la Concepción, Cádiz.

Así, Ana Milán trasladaba su esperanza tras esta reveladora entrevista sobre su hermano. "Ojalá influya además en darse cuenta de toda la gente que le quiere, porque es muy curioso todos los mensajes en redes diciendo que es increíble, es un tipazo...", ha subrayado la presentadora antes de que Joaquín Prat le cortase con gesto serio.

"La adicción le ha destrozado la vida a mi hermano. Casi se lleva por delante a mi familia y llega un momento en el que no puedes permitir que haya ese efecto contagio y tienes que decir hasta aquí", ha señalado el conductor de 'El tiempo justo', resignado ante la situación que llevan soportando años. "Mi hermana se emociona, a mí es que ya no me quedan lágrimas, ya son muchos años", aseguraba.

"A ver si despierta, despierta hijo, despierta", terminaba señalando Joaquín Prat, dirigiéndose directamente a su hermano desde el espacio de Telecinco, en un nuevo intento de que se esfuerce por reconducir su vida dando portazo a las adicciones. Cabe recordar que tras una entrevista de Federico Prat para Canal 8 en 2022 en la que aseguró "no tener contacto con su familia", el presentador de Telecinco se vio obligado a sincerarse sobre el calvario que habían vivido.

"Hace más de 12 años que mi madre y nosotros como hermanos hemos intentado ayudarle, acompañándole en numerosos tratamientos de rehabilitación, centros de toda índole y también en casa. Finalmente, y tras un duro camino, especialmente para mi madre, esto solo lo comprenderá quien haya tenido que vivir lo mismo en primera persona, el propio Fede escogió vivir en el sur y continuar con su adicción", explicó en su día el comunicador en redes.